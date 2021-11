Prima declarație a Simonei Halep după victoria obținută la Linz: „Am făcut pasul înapoi!” 

Tenismena din România a avut nevoie de doar două seturi pentru a o învinge pe Aliaksandra Sasnovich la Linz. Halep a avut probleme în primul set al meciului, după ce bielorusa a reușit să revină de la 4-0, însă a închis cu 7-5, într-un final.

Setul al doilea a fost mai facil pentru Simona, care și-a găsit ritmul și a reușit să se impună cu 6-3. Jucătoarea a vorbit la finalul meciului despre revnirea lui Sasnovich, însă s-a arătat mulțumită de faptul că s-a calificat mai departe.

Simona Halep: „Mi-a fost foarte greu!”

"Cred că și-a schimbat puțin jocul, a jucat un pic mai repede și mai plat și a fost foarte greu să returnez acele mingi, care nici nu săreau prea mult. A schimbat ritmul și a început să fie un pic mai agresivă, iar eu am făcut puțin pasul înapoi și am devenit defensivă.

Sper că voi returna mai bine și că voi deschide mai mult terenul, pentru că cred că astăzi am jucat mai mult la mijloc. Dar în mare, cred că am făcut un meci bun. Am pierdut împotriva ei în urmă cu câteva săptămâni, așa că a fost minunat că am putut să câștig azi.

Mulțumesc fanilor, e mereu frumos să ai susținerea lor, o mare susținerea, asta îmi dă energie. Mulțumesc că ați venit și sper să ne vedem și mâine", a spus Halep la final.

În sferturi, Halep va juca împotriva Jasminei Paolini (51 WTA), care a eliminat-o pe Saisai Zheng (87 WTA), scor 6-1, 2-6, 6-4. Simona Halep a mai întâlnit-o pe italiancă o singură dată, în turneul WTA 1000 de la Roma din 2020, când românca se impunea în minim de seturi, scor 6-3, 6-4.

Dacă e noiembrie, atunci e Black Friday 2021! Fashion Days are cele mai tari reduceri la articolele sportive pentru femei! Asigură-te că nu ratezi șansa de a-ți achiziționa produsele preferate la cele mai bune prețuri!