Președintele Federației Poloneze de Tenis, acuzat de hărțuire sexuală asupra minorilor: reacția liderului WTA, Iga Swiatek

Președintele Federației Poloneze de Tenis, Mirosław Skrzypczyński a fost acuzat de hărțuire sexuală asupra minorilor.

Publicația Onet a dezvăluit că, în anii '90, acesta și-ar fi abuzat sexual elevele, pe când era antrenor.

La 30 de ani distanță, președintele FPT refuză să admită că aceste lucruri s-au întâmplat, dar mai multe jucătoare au mărturisit împotriva lui, inclusiv Katarzyna Kotula, în prezent parlamentară.

„În spatele ușilor închise, mi-a atins zonele intime, sânii, fundul. M-a hărțuit sexual de mai multe ori, de-a lungul a trei ani. Eu eram doar o copilă, aveam 13 ani,” a spus Katarzyna Kotula, care a afirmat că și alte jucătoare au trecut prin experiențe similare, informează Notes from Poland.

„Simt că, în calitate de lider actual al tenisului din lume, nu pot să tac în legătură cu anumite lucruri. Îmi amintesc că apreciez că am libertatea de a decide dacă vreau să vorbesc sau nu despre ceva. Știu că atunci când vine vorba despre violență fizică sau abuz emoțional, cel mai important este să te gândești la victime și să fii empatic. Când vorbim despre ceva greșit, trebuie să ne gândim mai întâi la ele.

Sunt împotriva violenței în sport, în tenis, în fiecare disciplină și în viața de zi cu zi. De aceea, consider că știrile apărute despre președintele Federației Poloneze de Tenis sunt o problemă serioasă.

Organele de conducere ar trebui să stabilească ce s-a întâmplat și sper că se vor ocupa de acest caz după ce mass-media a scris despre poveștile oamenilor. Nu este rolul meu să fac munca organelor de conducere sau a jurnaliștilor, deoarece este o chestiune prea serioasă, despre viața și sănătatea oamenilor.

Ceea ce simt că pot face este să vă încurajez să căutați ajutor atunci când ceva rău se întâmplă în sport și nu numai, atunci când există posibilitatea ca cineva să sufere de violență domestică sau abuz emoțional. Dacă cineva suferă din aceste cauze, este important să aibă grijă de el și să caute sprijin.

Este esențial să fii empatic cu persoanele care suferă, mai ales dacă acestea nu au instrumentele sau puterea să se facă auzite. Este crucial să fim vigilenți, să vorbim și să ajutăm.

Personal am avut norocul să nu trăiesc astfel de situații dificile și îi sunt recunoscătoare tatălui meu pentru cum mi-a gestionat cariera. Am o echipă uimitoare, sunt privilegiată. Sunt însă conștientă că nu orice sportiv beneficiază de această independență. Sper ca odată cu expunerea unor astfel de probleme și cu rezolvarea lor sportul să se schimbe în bine, atât în Polonia, cât și în lume,” a scris Iga Swiatek pe Twitter, luând poziție în cel mai mare scandal al sportului polonez, în 2022.

I feel that as a current leader of women's tennis I can’t be silent about particular matters: pic.twitter.com/cfyHa3Lbeg