SIMONA HALEP, OUT DE LA INDIAN WELLS | Reactia japonezei Osaka, dupa REVANSA luata in fata Simonei

La 20 de ani, Naomi Osaka joaca cea mai importanta finala din cariera, la Indian Wells.

Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.

"Am incerca sa-mi pun in aplicare planul de joc. Sunt fericita ca am castigat, am aratat bine, am incercat sa evit ce s-a intamplat in Australia, sa reduc numarul de erori nefortate. Acum urmeaza odihna si voi incerca sa joc cat mai bine in finala", a spus Osaka.

Osaka era pe locul 44 WTA inaintea acestui turneu. Ea urca pana pe locul 26. Osaka - Daria Kasatkina e finala de la Indian Wells.