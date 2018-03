"E ingrijorator, nu am mai vazut asta la ea!" CTP, despre cea mai mare problema a Simonei Halep din infrangerea cu Osaka

Simona Halep iese de la Indian Wells, invinsa categoric de tanara Naomi Osaka.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu e de parere ca Simona nu a mai avut forta psihica sa intoarca din nou un meci.



"E greu de spus ce s-a petrecut in mintea Simonei, pentru ca meciul acesta a fost pierdut psihologic. Practic, Simona nu a mai contat de la acel 3-3 si 30-0 pe serviciul japonezei, cand Simona revenea de la 2-0 pentru Osaka si parea ca se indreapta spre castigarea setului.

De acolo, ceva s-a rupt in Simona. Psihic, probabil dupa atatea si atatea meciuri grele, in acest an pe care a reusit pana la urma sa le castige, dupa niste lupte crancene, acum a facut o intindere psihica, asa cum spunea Rafael Nadal. N-a mai rezistat psihicul ei sa intoarca din nou jocul", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi.

Jurnalistul crede ca Simona arata nervozitate pe teren din cauza oboselii psihice acumulate in ultima perioada.

"Cumva, lucrul acesta s-a facut simtit in timpul turneului, atat in meciul cu Carolina Dolehide, cat si in meciul cu Petra Martic, unde Simona a marturisit: nu stiu cum am castigat, am refuzat sa pierd. Atitudinea Simonei nu a fost foarte buna psihic, mai ales la contactele cu Daren Cahill, care a reusit literalmente sa o salveze, atat in meciul cu Dolehide, cat si in meciul cu Martic.

Simona a aratat o nervozitate, atat in relatiile cu antrenorul, cat si pe teren, aruncand racheta, lovind mingea cu furie de pamant, gesturi pe care nu le-am mai vazut la ea anul acesta. Pe scurt, cred ca este vorba despre o oboseala psihica a Simonei dupa atatea infruntari. Trebuie sa intelegem ca se intampla si asa ceva”, a adaugat CTP.

Faptul ca a abandonat lupta in setul al doilea e ingrijorator pentru Simona, comenteaza Cristian Tudor Popescu.

„Nu cred ca s-a produs o ruptura grava in psihicul Simonei, dupa acest meci. Este doar o intindere psihica, isi va reveni. Pur si simplu trebuie sa-si recapete suflul, dupa un inceput de an foarte dur si foarte performant pentru Simona. Nu cred ca a afectat-o prea mult”, a spus jurnalistul si comentatorul de tenis.

„In acelasi timp, nu e in regula acest 6-0, modul in care a pierdut. Nu am mai vazut-o de mult abandonand in felul acesta lupta. Asta e lucrul care ma ingrijoreaza putin. Adica, bun, joci rau, era clar ca nu era ziua ei astazi, dar pana acum, in anul asta, Simona ne-a obisnuit sa traga tare de ea, sa revina. Astazi, Simona nu a mai luptat. Dar cred ca este un moment de respiro, pur si simplu nu a mai putut din punct de vedere psihic si cred ca isi va reveni in urmatoarele turnee ”, a adaugat el.



Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.

Halep a facut cel mai slab meci al sau din 2018 si a suferit a doua infrangere din actualul sezon, pierzand dupa doar 64 de minute, dupa un ultim ghem mai lung (peste 8 minute).

Simona Halep (26 ani), campioana la Indian Wells in 2015, s-a aratat lipsita de inspiratie in acest meci, nu a simtit mingea si a grabit mult punctele. Osaka a lovit puternic, confirmandu-si reputatie de ''big hitter'', in timp ce loviturile Simonei au fost in general prea scurte ori prea lungi.

Osaka (20 ani, 44 WTA) a inceput foarte bine meciul si a condus cu 2-0, dar Halep a revenit si a restabilit egalitatea dupa ce a luat urmatoarele doua ghemuri a zero. Fiecare jucatoare si-a facut serviciul, iar la 3-3, pe Simona a avut 30-0 pe serviciul niponei, dar a inceput sa greseasca tot mai mult si, desi a avut si o minge de break, nu a mai reusit sa ia niciun ghem in primul set.

Setul al doilea a fost doar un sir lung de greseli facute de Halep, care nu a reusit sa se regaseasca nici dupa ce l-a chemat pe antrenorul Darren Cahill (0-3), pierzand la zero.

Halep a avut un as, a comis 3 duble greseli, a pus primul serviciu in teren doar in 56% din cazuri, procentajul la punctele cu primul serviciu fiind de 57%, iar la al doilea de 28%, transformand doar una din cele 7 mingi de break create. Romanca a avut 16 winners si a comis 27 de erori nefortate.

Osaka a avut 3 asi, 3 duble greseli, procentajul primului serviciu in teren a fost de 58%, dar a facut 67% puncte cu primul serviciu si 50% cu al doilea, avand 16 mingi direct castigatoare si 20 de erori nefortate.

Halep o invinsese pe Osaka in toate cele trei confruntari de pana acum. Primul lor duel a avut loc in 2016, in turul al treilea de la Roland Garros, unde romanca s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3. Un an mai tarziu, la turneul de la Miami, Halep a invins-o pe nipona tot in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, ultima confruntare lor avand loc anul acesta, in luna ianuarie, in optimile de finala ale Openului Australiei, unde Simona a obtinut victoria in doua seturi, 6-3, 6-2.

Simona Halep va primi un cec de 327.965 dolari si 390 de puncte WTA pentru evolutia sa de la Indian Wells.

In finala, Naomi Osaka o va intalni pe rusoaica Daria Kasatkina, care a dispus, vineri, de americanca Venus Williams, cu 4-6, 6-4, 7-5.