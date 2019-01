SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Reactii acide pe internet: "E greu sa intorci 130 de kg din drum!"

Internautii au reactionat dupa meciul dintre Simona Halep si Serena Williams de la Australian Open.

Simona Halep a fost eliminata in mod dramatic in optimile de finala ale primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Ea a cedat in trei seturi in fata Serenei Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa o ora si 48 de minute de joc. Chiar daca a pierdut primul set fara sa aiba vreo reactie, romanca a reusit in setul doi sa trimita meciul in decisiv, acolo unde lucrurile au scapat de sub control la scorul de 3-3.

Dupa meci, o multime de reactii au aparut pe internet, chiar si din partea jucatorilor care nu au putut rata un asemenea meci, supranumit "finala din optimi" de catre presa internationala. "E greu de tot sa intorci 130 de kg din drum", "Meciul asta m-a facut sa imbatranesc cu 70 de ani", "Imaginati-va cum se simt oamenii care nu urmaresc tenis feminin", "Meciul turneului, fara indoiala! Celelalte jucatoare nu se pot compara cu Simona pentru ca ele nici macar nu opun rezistenta", "Serena Williams, doamnelor si domnilor! Cea mai buna din toate timpurile! O lupta grozava din partea Simonei, macar s-a simtit concurenta pe teren, celelalte n-au reusit acest lucru", au fost doar cateva dintre reactiile internautilor.

Despre meci a scris si Donna Vekic, care a ramas impresionata de nivelul de joc aratat de cele doua jucatoare: "Grozav nivel de joc din partea Serenei si Simonei!", a scris ea pe contul personal de Twitter