PREMIERA URIASA in tenis! Ce s-a intamplat cu arbitrul finalei dupa scandalul cu Serena: MOMENT UNIC intr-o finala de Grand Slam

Dupa ce oficialul meciului a penalizat-o pe Serena Williams pentru indicatiile tehnice oferite de antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, americanca a facut un scandal monstru si a reactionat impulsiv, chemand pe teren superviser-ul meciului. Serena, in varsta de 36 de ani, a refuzat sa dea mana cu arbitrul de scaun la finalul meciului spunandu-i inca o data ca ii datoreaza "niste scuze".

In mod surprinzator, Carlos Ramos nu a luat parte la ceremonia de decernare a premiilor dupa finala feminina, ba mai mult, arbitrul portughez a fost escortat in afara terenului inainte de discursurile celor doua finaliste, o premiera uriasa in tenis. In mod normal, Carlos Ramos ar fi trebuit sa fie invitat pe scena si sa-i fie acordat un titlu onorific pentru pozitia sa de oficial al meciului.