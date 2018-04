Transfer picat! Ce jucator a ratat BAYERN in ultima clipa: "Ma simt foarte bine aici, se naste o echipa mare!"

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Julian Brandt, jucatorul lui Bayer Leverkusen, si-a prelungit contractul pana in 2021. Mijlocasul in varsta de 21 de ani a fost intens curtat de Bayern Munchen in iarna, dar sansele sale de a ajunge la Bayern sunt minime acum, jucatorul manifestandu-si intentia de a continua cat mai mult la Leverkusen.

"Ma simt foarte comfortabil si simt ca aici se va naste o echipa foarte mare!" , a spus Julian Brandt conform site-ului oficial al lui Leverkusen.

Julian Brandt are 21 de ani si a fost transferat de Leverkusen in 2014 de la juniorii lui Wolfsburg. In acest sezon, germanul a marcat de 3 ori si are 2 pase decisive. Conform transfermarket, cota sa de piata ajunge la 35 de milioane de euro.