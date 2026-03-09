Mbappe a ratat mai multe meciuri din cauza accidentării sale la genunchi și nu a jucat în meciurile cu Benfica, Getafe și Celta Vigo.

Real Madrid va juca meciul tur din Champions League împotriva lui Manchester City, miercuri, de la ora 22:00, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mbappe, OUT pentru meciul cu Manchester City

Cei din staff-ul lui Real Madrid nu își doresc să forțeze revenirea lui Kylian Mbappe, pentru a nu risca o accidentare și mai gravă, astfel că starul francez nu va disponibil pentru meciul de pe „Santiago Bernabeu” cu echipa lui Pep Guardiola, informează AS.

Astfel că, madrilenii vor trebui să se descurce fără golgheterul lor, și rămâne de văzut dacă Mbappe va fi disponibil pentru meciul din retur.

Cifrele lui Kylian Mbappe în tricoul lui Real Madrid din acest sezon sunt fabuloase: 38 de goluri și șase assist-uri în 33 de meciuri.

200 de milioane de euro este cota starului francez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.