Mutu i-a dat mesaj lui Ibrahimovic dupa golul fabulos marcat la debutul in MLS! Ce i-a scris prietenului sau

Adrian Mutu a povestit ca i-a dat un mesaj prietenului Ibrahimovic dupa debutul de senzatie din MLS.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Ibrahimovic a debutat cu o dubla de senzatie la LA Galaxy, intr-un meci in care noua sa echipa a revenit de la 0-3 si a castigat cu 4-3.

Ibrahimovic a inscris un gol de la 40 de metri!

Mutu a dezvaluit la Telekom Sport ca i-a dat un mesaj fostului sau coleg de la Juventus.

"I-am si trimis mesaj, felicitandu-l si spunandu-i ca numai el putea sa-si faca o intrare in felul asta. Unul dintre TOP 3 ale lui din toate golurile pe care le-a marcat. Asta e campionatul lui, la varsta pe care o are. El nu s-a dus acolo pentru bani, ca el castiga doar 1.2 milioane de dolari pe an. S-a dus si pentru asta, dar mai ales pentru ca lui ii place America, vrea sa se stabileasca la Los Angeles si asta se va intampla. Si, intre timp, se si distreaza in campionatul acela, la cea mai mediatizata echipa, impreuna cu New York Red Bulls", a spus Mutu la Telekom.