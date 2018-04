Ce se intampla cu Torje, dupa ce a fost scos din lot pentru meciul de la Botosani! Decizia luata de Dinamo

Torje a fost scos din lot inainte de meciul de la Botosani.

Ionel Danciulescu a explicat astazi, la Ora exacta in sport, ca Torje va continua la Dinamo, in ciuda tensiunilor aparute in ultimele zile intre el si antrenorul Florin Bratu.

Torje s-a prezentat in aceasta dimineata la antrenament.

"S-a creat o falsa impresie ca ar fi exclus din lot. Nu s-a pus problema niciodata. A avut o discutie cu mine si Florin saptamana trecuta, lucrurile s-au reglat."

"A fost decizia lui Florin ca Torje sa nu faca parte din lot. Dar de azi este la antrenament, e la Saftica in acest moment."

"Cand va considera Florin ca merita sa joace, il vom vedea in teren."

"Eu am mare incredere in Gabi, cred ca ne poate aduce acel plus de care avem nevoie, si sa fie un adevarat lider, si in teren, si in afara vestiarului", a spus Danciulescu la PRO X.

Managerul lui Dinamo spune ca si Palici va reveni in curand in circuitul echipei.

"Antun a avut ceva probleme medicale in ultimul timp, de-aia nu a mai facut parte din lot. Acum este din nou la antrenament cu echipa. Nu a fost niciodata vorba de excluderea lui Antun", a mai spus Danciulescu.