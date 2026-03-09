Mesajul transmis de MM Stoica, la două zile după ce Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB

Potrivit FRF, noua linie de produse aduce în prim-plan un stil modern şi fresh, adresat în special tinerilor, şi îşi propune să apropie noua generaţie de tricolori şi de valorile fotbalului.

Colecţia îmbină elementele identitare ale Echipei Naţionale cu influenţe din cultura urbană contemporană, fiind concepută pentru a reflecta energia şi spiritul generaţiei tinere de suporteri.

Iniţiativa vine într-un moment în care Echipa Naţională a României se bucură din nou de o conexiune puternică cu fanii, după parcursul de la EURO 2024, cea mai importantă performanţă a primei reprezentative din ultimii 24 de ani. Evoluţiile tricolorilor au readus entuziasmul în jurul echipei şi au oferit tinerilor din România noi modele de urmat.

Actuala generaţie de jucători ai României s-a remarcat nu doar prin rezultate, ci şi prin valorile pe care le-a promovat: determinare, disciplină, respect, civilizaţie şi unitate.

“Credem cu tărie că fotbalul nu este doar un sport, ci un limbaj comun care poate uni generaţii şi poate inspira milioane de copii şi tineri din România.Prin acest parteneriat cu Made by Society lansăm o colecţie vestimentară modernă, gândită special pentru generaţia tânără. Performanţa de la EURO 2024 a readus suporterii aproape de echipa naţională şi a oferit noii generaţii modele autentice. Pentru noi este important ca spiritul echipei naţionale să fie transmis mai departe, iar astfel de iniţiative contribuie la consolidarea acestei legături dintre tricolori şi suporteri”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

“La Made by Society ne-am propus încă de la început să construim mai mult decât un brand de haine, vrem să spunem poveşti relevante pentru generaţia tânără din România. Comunitatea noastră este formată în mare parte din tineri care îşi caută repere autentice, iar Echipa Naţională a redevenit în ultimii ani un astfel de simbol. Parteneriatul cu Federaţia Română de Fotbal a venit firesc pentru noi, pentru că împărtăşim aceeaşi dorinţă de a vorbi pe limba noii generaţii. Am creat această colecţie ca pe o reinterpretare modernă a identităţii Echipei Naţionale, o linie vestimentară fresh, inspirată din cultura urbană şi din energia suporterilor. Ne dorim ca tinerii să poarte aceste piese nu doar la meciuri, ci ca parte din stilul lor de zi cu zi, exprimând astfel mândria de a susţine Echipa Naţională şi valorile pe care aceasta le reprezintă astăzi”, a precizat Răzvan Petrescu, Director Executiv Made by Society.