EXCLUSIV | Adevarul despre plecarea lui Edi Iordanescu de la Astra, spus chiar de el! Ce s-a intamplat dupa ce a intrat in Play Off

Edi Iordanescu a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, despre despartirea de Astra Giurgiu.

"A fost o munca extrem de grea. Stiti cu totii in ce conditii am preluat aceasta echipa. Aveam 13 jucatori si am luat copiii in cantonament. Obiectivul era sa reconstruim o echipa, sa ne salvam.

Din punctul meu de vedere, noi ne-am autodepasit. Nu pentru ca jucatorii nu ar avea potential, dar pentru ca asa era contextul, cu multi jucatori adusi in ultimul moment, cu bugetul de salarii injumatatit.

Nu m-a dat nimeni afara, ci a fost initiativa mea, in urma unei discutii purtate a doua zi dupa meciul cu Viitorul.

Au fost cateva saptamani in care nu a mai existat comunicare.

Inainte, eu discutam cu patronul. Discutam si argumentam orice idee. Deci era un dialog. Si chiar daca era mai impulsiv, intotdeauna ajungeam la un consens.

Odata cu intrarea in Play Off, dialogul a disparut.

Contractul meu era unul complex. Mai aveam un an din vara. Acum putin timp am fost abordat de conducere, pentru ca exista o dorinta pentru a continua colaborarea. E adevarat exista o clauza pentru rezilierea unilaterala si din acest motiv nu am putut sa zic eu ca plec, ci acest lucru s-a intamplat in urma unor discutii de comun acord.

Eu am considerat ca nu mai am puterea sa ii protejez pe jucatori. Am format la Astra un grup bun, dar daca in mijlocul drumului vii si impui un obiectiv nerealizabil, situatia se schimba intr-una grea.



Astra nu si-a incheiat procesul de reformare, dar procesul a inceput. Cine vine in vara, daca face miscari inteligente, poate face din Astra o echipa care sa se bata la cupele europene", a spus Edi Iordanescu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.