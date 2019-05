Performanta pentru Halep: Simona a depasit-o pe Serena Williams! Capitolul la care romanca e peste americanca

Simona Halep a reusit o noua performanta deosebita in circuitul WTA.

Simona Halep se va afla incepand de luni pentru a 277-a saptamana consecutiva in TOP 10 WTA. Astfel, romanca o va depasi pe Serena Williams la acest capitol.

Americanca are 276 de saptamani pe prima pozitie a clasamentului mondial (2 aprilie 2012 - 16 iulie 2017).

Simona Halep a intrat in TOP 10 WTA pe 27 ianuarie 2014 si a ramas in aceasta parte a clasamentului pana in prezent!

Din jucatoarele aflate inca in activitate, doar Venus Williams este peste cele doua, cu 293 de saptamani in TOP 10 WTA.