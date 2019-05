SIMONA HALEP IN FINALA LA MADRID | Simona nu l-a uitat pe Darren Cahill! Ce i-a transmis antrenorului inaintea finalei cu Bertens

Simona Halep s-a calificat in finala la turneul din capitala Spaniei dupa ce a invins-o in penultimul act pe Belinda Bencic din Elvetia, scor 6-2 6-7 6-0.

Imediat dupa victorie, Darren Cahill a scris un mesaj pentru Simona pe Twitter.

"Superba Simo! O noua finala la Madrid! Ceva din acel oras spaniol scoate ce e mai bun din tine! Bravo si mult succes maine", a scris australianul.

Simona Halep nu a stat pe ganduri si i-a transmis si ea un mesaj special fostului ei antrenor, printr-un raspuns la respectiva postare.

"E cu siguranta un loc special datorita oamenilor. Loja mea iti simte lipsa", a fost replica romancei.

Beauty Simo.. another final in Madrid. Something about that Spanish city that brings out the best in you! Well done and good luck tomorrow @Simona_Halep ???????? #haisimo