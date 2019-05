HALEP - BERTENS LIVE, 19:30 | Lovitura INEXPLICABILA a lui Halep a fost aleasa cea mai TARE a zilei la Madrid! VIDEO

Simona a facut spectacol cu Bencic!

Una dintre loviturile pe care le-a reusit in game-ul secund al setului 3 a fost considerata de WTA cea mai tare a zilei la Madrid. Halep a parut imposibil de depasit, in ciuda executiilor variate ale adversarei si a incheiat punctul in favoarea ei. Simona a luat setul 3 cu 6-0, dupa ce pierduse la tie-break mansa secunda.

Simona joaca azi finala de la Madrid, contra lui Kiki Bertens. Meciul incepe la 19:30 si e live text pe www.sport.ro!