Paula Badosa și Victoria Azarenka au făcut show în drumul spre finala de la Indian Wells: punctele semifinalelor

Paula Badosa și Victoria Azarenka vor disputa finala competiției WTA 1000 de la Indian Wells. În penultimul act, spanioloaica și-a învins prietena bună din circuit, Ons Jabeur, scor 6-3, 6-3, în timp ce sportiva din Belarus a eliminat-o pe letona Jelena Ostapenko, scor 3-6, 6-3, 7-5.

Este prima finală a stagiunii pentru Victoria Azarenka, dar a 41-a în cariera jucătoarei care s-a impus de două ori în turneele de mare șlem.

Azarenka ???? final ???????? @vika7 will fight for a third @BNPPARIBASOPEN trophy after taking out Ostapenko in a tight encounter! pic.twitter.com/z2n8Ue3w7k — wta (@WTA) October 16, 2021

Paula Badosa vs. Victoria Azarenka, finala turneului WTA de la Indian Wells



A WTA 1000 final is in your future ???? ???????? @paulabadosa races past Jabeur 6-3, 6-3, for a place in the @BNPPARIBASOPEN final! pic.twitter.com/ySLUHJn6IV — wta (@WTA) October 16, 2021

De partea opusă a fileului, Paula Badosa își confirmă, la 23 de ani, cel mai bun sezon al carierei. După sfertul de finală jucat la Roland Garros, Badosa demonstrează polivalență și obține un mare rezultat pe hard, lucru care o pune într-o poziție bună pentru a vâna al doilea titlu WTA al carierei. Primul a fost cucerit la Belgrad, în acest an.

Paula Badosa a făcut spectacol în meciul cu Ons Jabeur, câștigând cel mai spectaculos schimb de mingi al zilei. În primul meci, Victoria Azarenka a ridicat publicul în picioare cu o prezență la fileu incredibil de inspirată.

Finala turneului WTA de la Indian Wells va avea loc duminică, 17 octombrie, de la ora 21:00, fus orar românesc.