"Lasa in p**** ma-sii serva!" :) Patricia Tig, doborata in finala dupa o saptamana MAGICA la Bucuresti! 2-6, 0-6 cu Rybakina

Patricia Tig a pierdut finala de la Bucharest Open, insa ramane cu amintirea de senzatie a saptamanii magice pe care a trait-o!

Patricia a facut un salt de aproape 10 000 de locuri in clasamentul WTA dupa ce a jucat finala in capitala.

Din pacate, Tig n-a avut nicio sansa in ultimul act in fata Rybakinei. Jucatoarea din Kazahstan s-a impus cu 6-2, 6-0. Patricia a cedat in discutia pe care a avut-o cu antrenorul Razvan Sabau la 3-0 in setul 2. Tig s-a suparat pentru ca nu-i iesea nimic si a izbucnit:



"Lasa in p**** ma-sii serva. Eu ma refer la jocul in sine, nu la serva! Nu am cedat! Nu reusesc sa fac nimic. Nu am cedat deloc. Dar nu stiu unde sa-i dau, nu pot sa-i dau numai pe mijloc".