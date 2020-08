PANICA pentru Serena Williams in plina pandemie: "Nu am o capacitate pulmonara asa cum ar trebui sa am" 

Serena Williams se antreneaza acasa, dar din greu pentru US Open, insa ramane ingrijorata in ceea ce priveste raspandirea coronavirusului.

La 38 de ani, Serena Williams tinteste cel de-al 24-lea titlu de mare slem pentru a o putea egala pe Margaret Court in clasamentul tuturor timpurilor.

In acest sens, jucatoarea din Michigan si-a amenajat in curtea casei un teren de tenis acoperit cu aceeasi suprafata care este folosita la Flushing Meadows.

"Am construit un teren de tenis si o sala de forta. Este atat de tare! Sala de forta nu este tocmai gata, insa timpul petrecut pe terenul de tenis e atat de distractiv. Merg acolo, este propriul meu sanctuar. Ma intreb mereu de ce nu am facut asta inca de acum 20 de ani. Au venit si cativa jucatori sa se antreneze acolo. Le-am spus ca e aceeasi suprafata ca la US Open si i-am invitat sa jucam impreuna. Am incercat sa-i fac pe oameni sa vina pe la noi. Tenisul este un sport la care pastrezi distanta fizica in mod natural, asa ca a fost foarte usor sa revin pe teren si sa pasesc in patratica mea de teren," a declarat Serena Williams, potrivit Gazetei Sporturilor.

Programat sa inceapa in data de 31 august, US Open 2020 este probabil cea mai buna sansa a Serenei Williams la Grand Slam-ul cu numarul 24, in contextul numeroaselor absente deja anuntate, printre care Elina Svitolina sau Ashleigh Barty.

Desi a anuntat de mai bine de o luna ca va participa, Serena nu o va face fara sa se ingrijoreze cu privire la starea sa de sanatate. Sotia fondatorului Reddit le-a lasat de inteles jurnalistilor ca trateaza cu mare atentie fiecare mutare pe care o face si are in bagajul sau mereu peste 50 de masti de protectie.

"Nu am o capacitate a plamanilor asa cum ar trebui, asa ca nu stiu ce mi s-ar putea intampla daca as avea acest virus. Sunt sigura ca as fi bine, insa nu vreau sa aflu. Am mereu cu mine cam 50 de masti pe care le iau cand calatoresc undeva. Niciodata nu vreau sa nu am nicio masca la mine. Sunt foarte precauta si atenta cu ceea ce fac in aceasta perioada," a mai precizat multipla campioana de Grand Slam conform aceleiasi surse.