Fratii care au fost numere 1 ATP si WTA, dar au urat tenisul! Marat Safin si Dinara Safina dezvaluie partea intunecata din spatele carierelor de succes

Marat Safin si Dinara Safina sunt doua dintre cele mai intrigante personaje ale tenisului mondial din ultimele decenii.

Foarte rar istoria tenisului a vazut frati performand la nivel inalt, exceptiile la indemana fiind Bob si Mike Bryan, dar si Marat Safin alaturi de sora sa mai mica, Dinara Safina.

Recunoscuti ca doi dintre cei mai valorosi tenismeni pe care i-a dat Federatia Rusa in ultimele decenii, Marat Safin si Dinara Safina au dezvaluit ca nu au avut neaparat o relatie feerica cu sportul pe care l-au practicat la nivel profesionist.

"In ceea ce ma priveste, mie niciodata nu mi-a placut sa joc tenis. Niciodata nu m-am bucurat, niciodata nu am avut un timp bun facand asta, am simtit mereu presiunea si obligatia, m-au fortat sa joc. Visul meu era sa ajung fotbalist si am jucat tenis impotriva vointei mele. Cariera mea a fost un miracol," a declarat Marat Safin pentru ESPN.

"Daca as putea reincepe totul de la zero, poate ca as incepe o cariera in tenis din nou, dar nu imi e dor de circuit. Cred ca am fost dezamagita de tenis. Credeam ca atunci cand devii faimos, cand ajungi numarul 1 in lume viata se schimba. Dar am inteles rapid ca asta nu corespunde cu visele mele si totul s-a naruit," a afirmat Dinara Safina pentru L'Equipe.

"Am visat sa ajung numarul 1 in lume, dar odata ce am ajuns acolo, nu am simtit decat presiune. Nu ma asteptam la asta. Crezusem ca va fi distractiv sa fiu faimoasa, sa ajung numarul 1, ca toata lumea va fi fericita, dar a fost exact opusul. Toata lumea vrea sa te bata, asta e nasol," a adaugat Safina.

"Si-n plus, la conferintele de presa mi se punea mereu aceeasi intrebare: 'cand voi castiga primul turneu de mare slem?' Ca si cum eu nu as fi vrut sa o fac. Lucrul asta a inceput sa imi polueze gandurile si a devenit din ce in ce mai dureros pentru ca voiam sa castig un Grand Slam," a mai spus sora lui Marat Safin.

Dinara Safina a castigat 12 titluri WTA la simplu, a fost numarul 1 WTA incepand cu 20 aprilie 2009 si a castigat peste 10 milioane de dolari din tenis, dar nu a reusit niciodata sa triumfe intr-un turneu de Grand Slam. A pierdut insa trei finale, una la Australian Open in 2009 si doua la Roland Garros, in 2008, respectiv 2009. La Wimbledon si US Open, Safina a bifat semifinale drept cel mai bun rezultat, in 2009, respectiv 2008.

Marat Safin este detinator a 15 titluri ATP in proba individuala si a fost lider ATP incepand cu data de 20 noiembrie 2000. Are doua titluri de mare slem in palmares, adjudecate la US Open in 2000, respectiv la Australian Open in 2005.