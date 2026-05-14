Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) și Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA) au oferit un duel aprig, în semifinalele Italian Open.

Primul set al acestui duel pe muchie de cuțit a fost decis după 41 de minute, după cum Sport.ro a arătat aici. Apoi, când actul secund era în derulare, iar „Sori“ într-o revenire evidentă, brusc, partida s-a oprit. S-a întâmplat la scorul de 3-2 pentru americanca de 22 de ani. Motivul? Arbitrul a observat că unui spectator i s-a făcut rău în tribune. Drept urmare, a cerut intervenția promptă a echipajului medical.

În aceste condiții, cele două sportive s-au „refugiat“ în zona tribunelor pentru a discuta cu antrenorii lor. Iar „Sori“, un pic descumpănită din cauza desfășurării partidei, în care a început bine dar a cedat primul set, a vorbit minute în șir cu Adrian Cruciat.

„Ai fost pasivă, la un moment dat. Ea poate să ridice nivelul. Dar ține-te de planul tău de joc, nu ieși din tensiunea aia. Hai spre fileu cu câte o scurtă. Dacă nu-ți iese, atunci trebuie să cauți altceva“, a transmis antrenorul Soranei Cîrstea.

Din păcate, la reluarea jocului, Cîrstea și-a pierdut serviciul în primul game, permițându-i americancei să se ducă la 4-2, în actul secund.