Sorana Cîrstea și Andy Murray fac parte din cea mai tare generație pe care a văzut-o „sportul alb,” cel puțin în Era Open, iar longevitatea de care sunt capabili demonstrează de la sine forța interioară a acestor oameni.

La treisprezece ani după ce și-a stabilit recordul de carieră în ceea ce privește clasarea în ierarhia mondială, Sorana Cîrstea și-a egalat performanța, prin semifinala atinsă la Roma.

Sorana Cîrstea, la porțile top 20 WTA. Și-a egalat cea mai înaltă clasare, veche din 2013

Victoriile cu Sabalenka, Noskova și Ostapenko o trimit pe jucătoarea din România cel puțin până pe locul al 21-lea în clasamentul WTA, iar cea mai bună clasare a carierei pare a fi doar o chestiune de timp.

O calificare în finala turneului de la Roma sau un parcurs bun la Roland Garros o poate vedea pe Sorana Cîrstea intrând în premieră în top 20 WTA, confirmând spusele româncei: „Visele nu au dată de expirare.”

Sorana Cîrstea va juca împotriva americancei Cori Gauff (4 WTA), în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma joi, 14 mai.