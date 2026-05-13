GALERIE FOTO Două arcuri peste timp: Sorana Cîrstea și Andy Murray „reactivează” tenisul din 2013

Două arcuri peste timp: Sorana Cîrstea și Andy Murray „reactivează” tenisul din 2013 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea și Andy Murray oferă senzația că timpul e circular, în tenisul profesionist.

TAGS:
Andy MurrayWTA RomaWimbledonJack DraperTenis WTATenis ATPSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea și Andy Murray fac parte din cea mai tare generație pe care a văzut-o „sportul alb,” cel puțin în Era Open, iar longevitatea de care sunt capabili demonstrează de la sine forța interioară a acestor oameni.

La treisprezece ani după ce și-a stabilit recordul de carieră în ceea ce privește clasarea în ierarhia mondială, Sorana Cîrstea și-a egalat performanța, prin semifinala atinsă la Roma.

Sorana Cîrstea, la porțile top 20 WTA. Și-a egalat cea mai înaltă clasare, veche din 2013

Victoriile cu Sabalenka, Noskova și Ostapenko o trimit pe jucătoarea din România cel puțin până pe locul al 21-lea în clasamentul WTA, iar cea mai bună clasare a carierei pare a fi doar o chestiune de timp.

O calificare în finala turneului de la Roma sau un parcurs bun la Roland Garros o poate vedea pe Sorana Cîrstea intrând în premieră în top 20 WTA, confirmând spusele româncei: „Visele nu au dată de expirare.”

Sorana Cîrstea va juca împotriva americancei Cori Gauff (4 WTA), în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma joi, 14 mai.

  • Sorana cirstea 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Andy Murray revine ca antrenor în tenis: îl va pregăti pe Jack Draper la Wimbledon

Un alt fel de longevitate se manifestă și în cazul scoțianului Andy Murray. La treisprezece ani de la titlul de campion cucerit pe iarba de la Wimbledon, primul câștigat în turneul de mare șlem de acasă, Murray revine cu emoții în competiția propriu-zisă din Londra.

Îl va antrena pe cel mai bun tenismen britanic, Jack Draper, pe durata sezonului de iarbă. Murray a fost antrenorul lui Novak Djokovic, anul trecut.

Murray a câștigat turneul de la Wimbledon în 2013 și în 2016

Un prim obiectiv pentru Andy Murray va fi să îl ajute pe Jack Draper - semifinalist US Open, în 2024 - să își stabilească un record de carieră în întrecerea de la Wimbledon.

Draper nu a reușit mai mult de o victorie într-o ediție a turneului de la Wimbledon, prin urmare o calificare în turul trei se arată a fi prima bornă pe care Murray o țintește pentru ediția din acest an.

Andy Murray

  • Ce Decizie Andy Murray Si Emma Raducanu Vor Face Echipa La Dublu Mixt In Turneul De La Wimbledon 16
×
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Andy Murray / Foto - Getty Images
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Universitatea Craiova mută fanii la Sibiu! Oltenii merg cu un tren special pentru finala Cupei României
Universitatea Craiova mută fanii la Sibiu! Oltenii merg cu un tren special pentru finala Cupei României
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Simona Halep, deschisă față de Sorana Cîrstea: „Poate că a scăpat.” Ce spune despre următoarea generație în tenis
Simona Halep, deschisă față de Sorana Cîrstea: „Poate că a scăpat.” Ce spune despre următoarea generație în tenis
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”



Recomandarile redactiei
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio
Universitatea Craiova mută fanii la Sibiu! Oltenii merg cu un tren special pentru finala Cupei României
Universitatea Craiova mută fanii la Sibiu! Oltenii merg cu un tren special pentru finala Cupei României
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Replică acidă pentru Florentino Perez după conferința extraordinară cu remarci sexiste: "Eu sunt femeia despre care vorbește"
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"
Alte subiecte de interes
Emoționant! Andy Murray a izbucnit în lacrimi, după ce și-a încheiat cariera la Paris
Emoționant! Andy Murray a izbucnit în lacrimi, după ce și-a încheiat cariera la Paris 
Ultimul dans al lui Andy Murray. Britanicul își pregătește retragerea, dar e cu gândul la medalie, la JO de la Paris
Ultimul dans al lui Andy Murray. Britanicul își pregătește retragerea, dar e cu gândul la medalie, la JO de la Paris
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! "Dezamăgire profundă"
Andy Murray s-a retras de la Wimbledon! "Dezamăgire profundă"
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie în două seturi pentru britanică
Emma Răducanu, revenire de senzație la Wimbledon! Victorie în două seturi pentru britanică
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!