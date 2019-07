Surpriza totala! Cu ce vedeta din SUA s-a cuplat Naomi Osaka! Jucatoarea japoneza are o relatie noua. FOTO

Naomi Osaka are iubit in SUA.

Naomi Osaka a pierdut locul 1 WTA si a avut rezultate mai slabe, dupa ce a cucerit pe rand US Open si Australian Open. In plan personal, jucatoarea japoneza care traieste in SUA este extrem de fericita. Ea s-a cuplat cu rapperul YBN Cordae, unul dintre liderii noii generatii din SUA.

Cei doi au aparut impreuna inca din luna apritilie la un meci din NBA, insa abia acum au recunoscut relatia. "Naomi nu ma lasa sa o bat la tenis, dar ma antrenez si devin tot mai bun", le-a povestit Cordae celor de la TMZ.

Si Simona Halep e intr-o relatie, devenita publica dupa victoria de la Wimbledon. Halep si Naomi Osaka se vor duela in Canada, la Rogers Cup, intre 4 si 11 august.

