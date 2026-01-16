Tenismenul elvețian a strălucit în Arena Rod Laver, în care a ieșit campion al Openului Australian de șase ori, revenind pentru un joc demonstrativ împotriva numărului 13 ATP, Casper Ruud (27 de ani, 13 ATP).

Roger Federer s-a retras din tenisul profesionist în 2022, dar acest lucru nu înseamnă prea mult, în cazul său.

Într-un tiebreak câștigat cu 7-2 împotriva triplului finalist de Grand Slam, Roger Federer a făcut loc pentru un retur direct câștigător, pe partea de rever, care a amintit lumii tenisului cât de sărăcită va fi de acest tip de eleganță, mai ales începând cu finalul anului 2026, când elvețianul Stan Wawrinka i se va alătura compatriotului Roger Federer în clubul tenismenilor retrași.

Tiebreak-ul a fost un antrenament reușit pentru Roger Federer, care va juca sâmbătă un meci demonstrativ, alături de Andre Agassi, Patrick Rafter și Lleyton Hewitt.

Federer se identifică cu Alcaraz

„Când l-am văzut pe Dimitrov jucând cu Sinner la Wimbledon, am început să îmi imaginez cum ar fi fost să joc împotriva lui Jannik. Joacă foarte diferit de mine.

Adevărul e că, atunci când îl urmăresc pe Carlos concurând, văd mai multe similarități cu el și simt o conexiune mai mare. Felul în care execută scurtele, în care vine la fileu, cum e capabil să alterneze între apărare și atac... amândurora ne place să jucăm în stilul nostru și mă simt conectat la mentalitatea sa. Ador să urmăresc tenisul, ca fan,” a declarat Roger Federer, la Melbourne, potrivit Punto de break.

