VIDEO Roger Federer, la 44 de ani, pe terenul de tenis: rezultat surprinzător contra unui finalist de Grand Slam, cu 17 ani mai tânăr

Roger Federer, la 44 de ani, pe terenul de tenis: rezultat surprinzător contra unui finalist de Grand Slam, cu 17 ani mai tânăr
La 44 de ani, Roger Federer a jucat tenis în Arena Rod Laver, spre încântarea australienilor.

Roger FedererTenis ATPAustralian Open 2026
Roger Federer s-a retras din tenisul profesionist în 2022, dar acest lucru nu înseamnă prea mult, în cazul său.

Tenismenul elvețian a strălucit în Arena Rod Laver, în care a ieșit campion al Openului Australian de șase ori, revenind pentru un joc demonstrativ împotriva numărului 13 ATP, Casper Ruud (27 de ani, 13 ATP).

Trei minute au fost suficiente pentru ca Roger Federer să impresioneze pe terenul de tenis, la 44 de ani

Într-un tiebreak câștigat cu 7-2 împotriva triplului finalist de Grand Slam, Roger Federer a făcut loc pentru un retur direct câștigător, pe partea de rever, care a amintit lumii tenisului cât de sărăcită va fi de acest tip de eleganță, mai ales începând cu finalul anului 2026, când elvețianul Stan Wawrinka i se va alătura compatriotului Roger Federer în clubul tenismenilor retrași.

Tiebreak-ul a fost un antrenament reușit pentru Roger Federer, care va juca sâmbătă un meci demonstrativ, alături de Andre Agassi, Patrick Rafter și Lleyton Hewitt.

Federer se identifică cu Alcaraz

„Când l-am văzut pe Dimitrov jucând cu Sinner la Wimbledon, am început să îmi imaginez cum ar fi fost să joc împotriva lui Jannik. Joacă foarte diferit de mine.

Adevărul e că, atunci când îl urmăresc pe Carlos concurând, văd mai multe similarități cu el și simt o conexiune mai mare. Felul în care execută scurtele, în care vine la fileu, cum e capabil să alterneze între apărare și atac... amândurora ne place să jucăm în stilul nostru și mă simt conectat la mentalitatea sa. Ador să urmăresc tenisul, ca fan,” a declarat Roger Federer, la Melbourne, potrivit Punto de break.

Roger Federer și Rafael Nadal / Foto: Imago
