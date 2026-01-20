GALERIE FOTO Longeviva Sorana Cîrstea revine și se califică în turul doi al ultimului Australian Open din carieră. Lecție de tenis predată adversarei cu 11 ani mai tânără

Longeviva Sorana Cîrstea revine și se califică în turul doi al ultimului Australian Open din carieră. Lecție de tenis predată adversarei cu 11 ani mai tânără Tenis
Marcu Czentye
Două din trei: Sorana Cîrstea i se alătura Gabrielei Ruse, în a doua rundă a Openului Australiei 2026.

Eva LysAustralian Open 2026Tenis WTASorana Cirstea
Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a semnat o revenire impresionantă în runda inaugurală a Openului Australian 2026. 

La a optsprezecea participare pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne, sportiva din România a eliminat-o pe Eva Lys (24 de ani, 39 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-3, după două ore și zece minute de joc.

Sorana Cîrstea trece, pentru a zecea oară în carieră, de primul tur în Openul Australiei

  • 9-0 a fost scorul așilor serviți în meciul Sorana Cîrstea - Eva Lys (2-1).

A fost o revanșă muncită din greu de Sorana Cîrstea împotriva Evei Lys, jucătoare în fața căreia a pierdut în ediția 2023 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, scor 6-3, 6-3.

Eva Lys a început meciul mai bine, distanțându-se la 3-0 în startul jocului. Germanca a condus cu set și 3-1 la game-uri, moment în care Sorana Cîrstea a început să își arate tăria psihologică superioară.

Meci de luptă, cu 90 de greșeli neforțate: Eva Lys a comis 50, cu 10 mai multe decât Sorana Cîrstea

De la 1-3 s-a făcut imediat 3-3, iar în finalul strâns al manșei secunde Sorana Cîrstea a fost mai răbdătoare, arătându-și tenacitatea incredibilă de care e capabilă la 35 de ani.

Desprinsă ea însăși la 3-1, în setul decisiv, Sorana Cîrstea s-a văzut, în oglindă, egalată, dar a reușit să închidă partida cu o serie de trei game-uri consecutive, prin care a arătat că știe cum să cedeze deliberat inițiativa, în anumite perioade ale jocului, alegând un tenis de anduranță în care a alternat bine jocul răbdării cu lovituri agresive din spatele terenului.

Posibilă întâlnire cu Naomi Osaka, în turul secund al Openului Australian

În ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea și-a oferit ocazia de a întâlni o multiplă campioană de Grand Slam, în turul secund al Openului Australiei.

Evenimentul va avea loc dacă Naomi Osaka (17 WTA) o va elimina pe Antonia Ruzic (65 WTA), rezultat așteptat de calculele hârtiei.

Sorana Cîrstea a câștigat singurul meci direct cu Naomi Osaka, dar acesta a avut loc în 2015, în calificările turneului de la Wimbledon, când duelul s-a terminat 2-6, 6-1, 6-4, în favoarea sportivei din țara noastră.

