Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a semnat o revenire impresionantă în runda inaugurală a Openului Australian 2026.



La a optsprezecea participare pe tabloul principal al turneului de mare șlem de la Melbourne, sportiva din România a eliminat-o pe Eva Lys (24 de ani, 39 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-3, după două ore și zece minute de joc.

Sorana Cîrstea trece, pentru a zecea oară în carieră, de primul tur în Openul Australiei

9-0 a fost scorul așilor serviți în meciul Sorana Cîrstea - Eva Lys (2-1).

A fost o revanșă muncită din greu de Sorana Cîrstea împotriva Evei Lys, jucătoare în fața căreia a pierdut în ediția 2023 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, scor 6-3, 6-3.

Eva Lys a început meciul mai bine, distanțându-se la 3-0 în startul jocului. Germanca a condus cu set și 3-1 la game-uri, moment în care Sorana Cîrstea a început să își arate tăria psihologică superioară.

Meci de luptă, cu 90 de greșeli neforțate: Eva Lys a comis 50, cu 10 mai multe decât Sorana Cîrstea

De la 1-3 s-a făcut imediat 3-3, iar în finalul strâns al manșei secunde Sorana Cîrstea a fost mai răbdătoare, arătându-și tenacitatea incredibilă de care e capabilă la 35 de ani.

Desprinsă ea însăși la 3-1, în setul decisiv, Sorana Cîrstea s-a văzut, în oglindă, egalată, dar a reușit să închidă partida cu o serie de trei game-uri consecutive, prin care a arătat că știe cum să cedeze deliberat inițiativa, în anumite perioade ale jocului, alegând un tenis de anduranță în care a alternat bine jocul răbdării cu lovituri agresive din spatele terenului.

