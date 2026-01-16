GALERIE FOTO Pentru tenis, orice: o fostă campioană la US Open a trecut de trei tururi pentru a ajunge pe tablou la Australian Open 2026

Pentru tenis, orice: o fostă campioană la US Open a trecut de trei tururi pentru a ajunge pe tablou la Australian Open 2026
Câștigătoarea US Open din urmă cu opt ani și jumătate s-a calificat în competiția propriu-zisă de la Melbourne.

Sloane Stephens
După trei runde preliminare, Sloane Stephens (32 de ani) a acces pe tabloul principal al turneului de mare șlem din Australia, programat să înceapă duminică, 18 ianuarie.

Jucătoarea americană - fost număr trei mondial - a ajuns pe locul 1097 al ierarhiei WTA, dar s-a mobilizat exemplar în calificările de la Melbourne, după un an 2025 în care a jucat puțin și l-a încheiat cu moralul scăzut, pierzând toate cele șase meciuri oficiale disputate, pe fondul unei accidentări sâcâitoare la picior.

Sloane Stephens, fost număr 3 WTA, a trecut cu brio de calificările Openului Australian

Înzdrăvenită în pre-sezon, Sloane Stephens a câștigat trei din primele patru partide jucate în 2026, iar tragerea la sorți a Openului Australian i-a oferit un cadou: o reîntâlnire cu fostul număr unu mondial, Karolina Pliskova.

Dacă Pliskova a intrat în competiție printr-un wildcard, soția fotbalistului Jozy Altidore a muncit intens în calificări, cedând un singur set în turneul preliminar.

În finala calificărilor, Sloane Stephens a trecut de finalista Transylvania Open 2025, Lucia Bronzetti (106 WTA), scor 6-1, 7-5, în timp ce în primele două tururi le-a eliminat pe Barbora Palicova (230 WTA) și Olivia Gadecki (171 WTA).

Explicându-și experiența din calificările Australian Open 2026, Sloane Stephens a punctat: „Când nu joci mult, intervine o stare de acalmie. Nu te mai simți la fel de competitivă sau atașată de joc. Dar mă bucur că am putut să revin, să mă antrenez din greu și să joc. M-am distrat pe teren,” a precizat Sloane Stephens, conform Tennis.com.

A jucat semifinală în Openul Australiei, în urmă cu treisprezece ani

Va fi al nouălea an consecutiv în care Sloane Stephens ajunge pe tabloul principal al întrecerii de mare șlem de la Melbourne, dar și a paisprezecea participare a carierei.

Cel mai bun rezultat atins de Sloane Stephens în Openul Australiei rămâne semifinala jucată în 2013.

