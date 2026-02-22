Unirea Slobozia și Universitatea Craiova își dau întâlnire duminică seară, de la ora 20:00, la Slobozia, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Vladimir Screciu, gol de generic în prima repriză

Apărarea Unirii Slobozia a rezistat eroic în primele 25 de minute, iar prima repriză părea că se îndreaptă înspre o remiză fără goluri.

Screciu nu a fost de acord și a deschis scorul cu un șut senzațional pe jos din afara careului. Mijlocașul defensiv al oltenilor a profitat de o minge respinsă de apărarea adversă și deschis scorul cu o execuție din prima și plasată.

Vladimir Screciu a marcat primul gol al acestui sezon în tricoul oltenilor, iar reușita lui s-ar putea dovedi extrem de importată în economia luptei la titlu.