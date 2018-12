O noua lovitura marca Ion Tiriac! Romanul va incasa peste 35 de milioane de euro: Totul s-a decis la Madrid

Ion Tiriac a ajuns la o intelegere care-i va umple conturile.

Ion Tiriac pare sa fi scapat de conflictul cu autoritatile din Madrid.

Marti, in capitala Spaniei, reprezentantii turneului lui Ion Tiriac de la Madrid si oficiali ai primariei s-au intalnit si au discutat in detaliu despre problemele ridicate de roman in privinta organizarii competitiei sale.

La finalul intalnirii, primaria a anuntat ca exista un acord verbal si ca mai mult ca sigur turneul lui Tiriac va ramane la Madrid pentru urmatorii 10 ani.

"Suntem foarte aproape sa semnam prelungirea. Ori acum in decembrie, ori in ianuarie. Mai trebuie sa isi dea ok-ul si cei de la comisia de urbanism si mediu, dar suntem foarte aproape", a spus Luis Cueto, coordonatorul general al Primariei Madrid, citat de Europa Press.

Autoritatile din Madrid s-au hotarat sa ii plateasca lui Tiriac peste 35 de milioane de euro in urmatorii 10 ani, pentru a pastra turneul in capitala Spaniei.

In primul an de contract, Tiriac va incasa 3,5 milioane de euro, iar apoi suma va creste pana la 4,1 milioane pe an, dupa cum noteaza ABC.es.