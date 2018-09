Ion Tiriac da din nou lovitura! Cati bani ii intra in conturi: S-a inteles cu spaniolii si pastreaza turneul sau la Madrid!

Ion Tiriac va incasa o suma importanta.

Ion Tiriac a reusit sa ajunga la o intelegere cu reprezentantii orasului Madrid, iar turneul pe care-l patroneaza va ramane in Capitala Spaniei.

Cel mai bogat om din Romania reuseste astfel o lovitura financiara de senzatie. Presa din Spania a anuntat de curand ca Tiriac si Primaria Madrid au ajuns "la un acord de principiu", astfel ca turneul de tenis va continua in capitala Spaniei pana in 2031.

Acordul la care au ajuns cele doua parti ii va aduce in conturi lui Tiriac un total de 81 de milioane de euro in perioada 2021-2031. Tiriac incaseaza acesti bani datorita veniturilor pe care turneul de tenis pe care-l patrioneaza aduce un plus urias orasului Madrid, atat de imagine, cat si din perspectiva turismului.

Conform contractului aflat in vigoare momentan, Tiriac primeste anual 7.5 milioane de euro. Suma va creste cu 600 de mii de euro pe an din 2021, dupa ce noul contract va fi semnat. Cele doua parti au ajuns la un acord dupa ce Tiriac a amenintat ca va muta turneul din Madrid , iar acestia i-au facut pe plac magnatului roman.