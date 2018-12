"Simona Halep are deja un antrenor". Ion Tiriac explica ce se intampla cu Simona dupa despartirea de Darren Cahill

Ion Tiriac spune ca Simona Halep nu are nevoie de un antrenor care sa o indrume tehnic, ci unul care sa stie sa o capaciteze. "Simona are deja un antrenor in capul ei", spune Tiriac.

Ion Tiriac a explicat intr-un interviu faptul ca Simona Halep nu are nevoie urgenta de un antrenor, pentru ca ea stie ce trebuie sa joace, simtind foarte bine jocul de tenis. Mai degraba, pentru Halep, antrenorul este un "contabil", spune Tiriac.

"Dupa parerea mea, Halep are un antrenor in capul ei. Tenisul este un sport mult mai complicat decat credeti voi. Cu tot antrenorul de afara, cu tot ce face, care ii zice ba sa dea cu stanga, ba cu dreapta... Antrenorul e un fel de contabil.



In cartea mea de adrese antrenorul este altceva. Antrenorul este ala cu 5-6 ore pe zi.

Simona Halep este putin diferita. Are prea mult talent, a fost invatata asa, ca antrenorul poate sa ii spuna ce vrea, ca ea joaca oricum, in general, cum stie ea. Si vad ca stie bine, ca e numarul 1 in lume!

Cand intri pe terenul de tenis, nu e ca la handbal, nu ai time out. Da, ca mai sunt niste treburi, ca mai urla unul... Dar acolo esti singur. Si singur trebuie sa te descurci", a spus Ion Tiriac.

Simona Halep s-a despartit de Darren Cahill in urma cu circa o luna, australianul anuntand ca vrea sa petreaca mai mult timp alaturi de familia sa. Halep a transmis ca va incepe noul sezon fara un antrenor.