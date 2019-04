Contract FABULOS de 30 de milioane de euro pentru Tiriac! Semneaza astazi noua intelegere care-i aduce o avere

Ion Tiriac are in continuare succes in afaceri.

Ion Tiriac semneaza astazi noul contract cu Primaria din Madrid, pentru pastrarea turneului ATP pe care-l patroneaza in capitala Spaniei, scrie ABC.es.

Omul de afaceri roman va castiga peste 30 de milioane de euro din aceasta intelegere, valabila din 2022 pana in 2031.

Lui Tiriac ii vor intra in conturi in fiecare an sume cuprinse intre 2,5 si 3,5 milioane de euro de la Primaria Madrid.

Ion Tiriac a amenintat ca va muta turneul din capitala Spaniei daca nu i se respecta conditiile pe care le va impune. Autoritatile au cedat si i-au promis omului de afaceri roman ca vor extinde complexul Caja Magica si vor construi noi arene de tenis.