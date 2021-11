O jucătoare care a învins-o pe Sorana Cîrstea, suspendată din tenis! A fost prinsă dopată la turneul WTA de la Cluj

Cagla Buyukakcay (32 de ani, 244 WTA), fostă ocupantă a locului 60 în ierarhia mondială a fost suspendată de ITF, în baza articolului 7.12.1 al legii anti-dopaj în tenis.

În data de 3 august, în timp ce juca la Winners Open, primul turneu WTA organizat de Municipiul Cluj-Napoca în acest an, sportivei din Turcia i-a fost cerut de către WADA (Agenția Mondială Anti-Doping) o mostră de urină. Aceasta a fost trimisă la Montreal, pentru analize, iar în laborator s-a găsit o substanță numită ractopamină.



Ractopamina se află pe lista interzisă a agenților anabolizanți, iar un test pozitiv anti-doping rezultă, conform regulamentului, în impunerea unei suspendări.

Caglei Buyukakcay i-a fost trimisă o înștiințare a încălcării legilor anti-doping în tenis, în consecință și-a folosit deja dreptul de a cere o reexaminare a probei, dar nici aceasta nu a salvat-o de suspendare, care a fost declanșată în 4 noiembrie, informează ITF.

Cagla Buyukakcay a învins-o pe Sorana Cîrstea în turneul WTA de la Istanbul, în 2016, dar este condusă la meciurile directe, scor 2-1, Cîrstea învingând-o în Fed Cup,, în anul 2013 și luându-și revanșa pentru eșecul din 2016 la București, doi ani mai târziu.

