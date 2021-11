Reacția uluitoare a jucătoarei de tenis care a pierdut locul la Turneul Campioanelor din cauza eșecului Simonei Halep

Simona Halep a pierdut finala de la Transylvania Open în fața lui Anett Kontaveit, iar estonianca a obținut biletul pentru Turneul Campioanelor.

Jucătoarea de 25 de ani a urcat pe locul opt WTA, cea mai bună clasare din carieră și a obținut ultimul bilet pentru Turneul Campioanelor care se va desfășura în Guadalajara (Mexic).

Datorită victoriei de la Cluj-Napoca, Anett Kontaveit a surclasat-o pe Ons Jabeur, iar tunisianca a avut o reacție amuzantă după ce a aflat că a ratat șansa de a participa la Turneul Campionilor.

Ons Jabeur a postat pe contul de Twitter un mesaj de felicitare pentru Anett, alături de o fotografie amuzantă în care apare în timp ce o 'strângea' de gât pe estoniancă: "Felicitări, Anett, chiar meriți acet loc", "Între timp, în mintea mea".

Meanwhile in my head ???????????????? pic.twitter.com/lWNFSRMCmX