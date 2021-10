Ironia fină a britanicilor după ce Emma Răducanu a fost eliminată în 57 de minute la Cluj-Napoca

Jucătoarea britanică Emma Răducanu, campioana de la US Open, a fost învinsă de ucraineanca Marta Kostiuk, cap de serie numărul şase, cu 6-2, 6-1, vineri seara, în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Partida din Sala Polivalentă a durat doar 57 de minute, iar campioana de la Flushing Meadows n-a reușit să contracaraze jocul variat al Martei Kostiuk. A căutat mult să o deplaseze pe teren pe Kostyuk, însă adversara Emmei a replicat cu mingi care au avut mai mereu adâncime și au scos-o din ritm pe britanica de 18 ani.

Ironia fină a celor de la Daily Mail după eșecul Emmei Răducanu

Jurnaliștii de la Daily Mail au acordat meciului din România o cronică amplă în care au inserat și o ironie fină. Mike Dickson a evidențiat în materialul din publicația mai sus amintită evoluția modestă a Emmei Răducanu în comparație cu demonstrația de forță de la New York, din septembrie.

"Un privitor – dacă mai mulți dintre ei ar fi fost lăsați să intre pe arena goală din cauza restricțiilor din cauza Covid-19 – s-ar fi putut întreba cine a ridicat trofeul la Flushing Meadows în urmă cu șase săptămâni", a scris britanicul, în Daily Mail, referindu-se la scăderea de nivel în joc a Emmei față de recitalul de la US Open, când a câștigat 10 meciuri fără să piardă set.

23 e locul ocupat de Emma în topul WTA

55 e locul ocupat de ucraineancă în clasamentul WTA

"Rezultatul nu e un motiv de panică pentru Emma Răducanu"

Interesant este că ucraineanca, susținută de același partener tehnic ca și Emma, a purtat la Cluj-Napoca modelul de rochiță pe care cei de la Nike i l-au dat britanicei la cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului.

"Kostyuk a purtat ținuta roșie a lui Răducanu de la US Open – acum ediția standard a producătorului pentru jucătoarele din circuit – și a jucat la fel cum făcuse adversarul ei la New York.

Ucraineanca este în turneu de patru ani, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care rezultatul nu este motiv de panică. Amploarea sa a fost neașteptată, dar Răducanu mai are multe de învățat și aceasta a fost o săptămână 'de învățat' în ceea ce a fost doar al doilea turneu al ei WTA Tour", a mai notat Daily Mail.

Cum a explicat eșecul Emma Răducanu

"Ea a jucat foarte bine şi pot spune că eu nu meritam să câştig azi. Am încercat să dau mai mult, dar azi am fost destul de letargică pe teren. A fost un meci greu pentru mine. Marta a fost concentrată... eu nu am fost 100% din punct de vedere fizic, m-am simţit obosită pe teren azi. Însă sunt şi astfel de zile.

Nu am fost surprinsă de numărul mare de greşeli neforţate şi de duble greşeli, pentru că, după cum am spus, m-am simţit obosită. Ştiam de dimineaţă, de la antrenament... dar am vrut să intru pe teren şi să dau tot ce am mai bun. Însă azi nu a ieşit aşa cum mi-am dorit, din păcate. Este dezamăgitor să ai astfel de zile, dar trebuie să merg înainte, să şterg totul cu buretele", a concluzionat Emma Răducanu, la finalul partidei.