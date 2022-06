O fostă finalistă la Wimbledon face dezvăluiri incredibile: „O femeie-oficial m-a abuzat sexual în vestiar!”

Andrea Jaeger (57 de ani), fostă mare jucătoare americană de tenis, a dezvăluit că pe când era încă la începutul carierei a fost abuzată de o femeie-oficial.

Fosta ocupantă a locului doi mondial a dezvăluit că femeia care a abuzat-o în repetate rânduri a încercat chiar să o sărute la un moment dat când a dus-o cu mașina acasă.

Andrea Jaeger: „Nu își putea ține mâinile acasă”

„Au fost cel puțin 30 astfel de momente cu o femeie-oficial! Atingeri, toate s-au întâmplat în vestiar, foarte devreme în cariera mea. Acea femeie nu își putea ține mâinile acasă. Evitam să mai merg singură în vestiar. Într-o zi, eram cu ea și cu prietena ei în mașină.

Când am ajuns acasă, m-a condus până la ușă și a vrut să mă sărute. Am fost atât de dezgustată încât abia m-am putut abține să nu vomit pentru a nu mă vedea tatăl meu. De fiecare dată când am încercat să iau atitudine, am fost amenințată că alte persoane ar putea avea de suferit”, a declarat fosta finalistă de la Wimbledon conform The Sun.

Andrea Jaeger a disputat două finale de Mare Șlem în istorie: la Roland Garros 1982 și Wimbledon 1983.

Jaeger a fost nevoită să-și încheie prematur cariera din cauza unei accidentări la umăr.