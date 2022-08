Nu-i ajung zecile de milioane? Mesajul frapant scris de Naomi Osaka la adresa părinților săi: sportiva a șters postarea

Naomi Osaka (24 de ani, 39 WTA) a câștigat $21,061,827 doar din rezultatele obținute în competițiile de tenis, dar a ajuns să publice un mesaj intrigant la adresa părinților săi, șters ulterior de pe Twitter.

„Uneori îmi doresc ca părinții mei să fi fost bogați pentru a nu simți că trebuie să muncesc pentru supraviețuirea tuturor,” a fost mesajul postării șterse la scurt timp de Naomi Osaka, fost lider WTA.

În clasamentul Forbes al celor mai bine plătiți sportivi din lume, Naomi Osaka ocupă locul 19, totalizând venituri de $59.2 millioane în ultimele 12 luni, dintre care peste $55 de milioane provin din sponsorizări și contracte de publicitate.

Cu rezidența în Los Angeles, California, Naomi Osaka și-a cumpărat un imobil în valoare de $6,3 milioane, în Tarzana, o proprietate cu 6855 de metri pătrați.

When Naomi Osaka says work she obviously means Instagram posting

This is a shocker of a tweet..... pic.twitter.com/MtVh5rBmao