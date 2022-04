Multi-milionara Naomi Osaka, pățanie incredibilă cu un electrician: „Frumoasă casă, ce lucrează părinții tăi?” 

Naomi Osaka (24 de ani, 35 WTA) a câștigat din tenis $20,929,082, de la începutul carierei și este, potrivit Forbes, sportiva cu cele mai mari venituri din lume, majoritatea venind din urma sponsorizărilor.

$57,3M este suma estimată de Forbes ca reprezentând totalul veniturilor încasate de Naomi Osaka într-un an, dintre care $55 de milioane provin din sponsorizări și contracte de publicitate.

Cu rezidența în Los Angeles, California, Naomi Osaka și-a cumpărat un imobil în valoare de $6,3 milioane, în Tarzana, o proprietate cu 6855 de metri pătrați.

În ciuda unei forme modeste la începutul anului, Naomi Osaka se află în revenire de formă. A jucat finala în turneul WTA 1000 de la Miami și a ajuns la suma de $852,626 câștigată în sezonul 2022, exclusiv pe terenurile de tenis.

Cu toate acestea și în ciuda celor patru titluri de mare șlem cucerite, dintre care două, tocmai la US Open, nu toți americanii sunt împătimiți de tenis sau suficient de atenți la reclame pentru a o recunoaște pe Naomi Osaka.

Într-o ultimă întâmplare ciudată, Naomi Osaka a chemat acasă un electrician, iar acesta a întrebat-o cu ce anume se ocupă părinții ei, având în vedere spectaculozitatea și estetica locuinței sale.

„N-am crezut niciodată că sunt tânără, până ce un electrician a venit acasă la mine și m-a întrebat dacă părinții nu sunt acasă. După ce a intrat, a spus: 'ce casă frumoasă, ce lucrează părinții tăi?' Am rămas fără reacție,” a scris Naomi Osaka, împărtășindu-și curioasa experiență pe rețelele de socializare.

Airbnb, Beats Electronics, BodyArmor, Frankies Bikinis, GoDaddy, Google, Hyperice, Levi Strauss & Co, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, Melco Crown Entertainment, Morinaga & Company, Nike, Nissan Motor, Nissin Foods Holdings, Panasonic, Sweetgreen, Tag Heuer, Workday, Wowow Inc, Yonex sunt companiile cu care Naomi Osaka are contracte de publicitate semnate.

He said “this is a nice house, what do your parents do?” I was like ????????????