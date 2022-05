Panică la New York! Naomi Osaka, printre persoanele terifiate, după o alarmă de atentat, la un meci de box

Moment de panică, în Arena Barclays Center, din Brooklyn, New York, în seara zilei de 28 mai. În timpul evenimentului principal al galei de box PBC (Premier Boxing Champions), Gervonta Davis - Rolando Romero, spectatorii prezenți au fost înștiințați de prezența unui om înarmat în interiorul sălii.

Mai multe persoane au început să țipe, în disperare de cauză, și au alergat către ieșire, pentru a se feri de o potențială tragedie, notează Tennis World Italia. Pățania a avut loc la doar 4 zile după atentatul de la Uvalde, în care atacatorul a omorât 22 de persoane în interiorul unei școli.

Vestea a creat panică, dar organizatorii au confirmat că înăuntrul sălii nu a intrat nicio persoană înarmată, momentul dovedindu-se o alarmă falsă. Jurnalistul Mike Coppinger a informat că a existat o persoană înarmată, în afara sălii, lucru care a provocat o învălmășeală între spectatori, o parte dintre aceștia având nevoie de a fi transportați la spital, pentru investigații.

La eveniment a asistat și Naomi Osaka, multiplă campioană de Grand Slam, care și-a povestit trăirile pe Twitter: „Am fost în Centrul Barclays și, dintr-odată, am auzit oameni strigând, alergând și spunându-li-se că există un om înarmat. A trebuit să ne ascundem într-o cameră și să închidem ușile, am rămas stană de piatră, la naiba! Sper că toată lumea a scăpat în siguranță,” a scris Naomi Osaka pe Twitter.

