"Nu e de 10, ci de 12!" Ion Tiriac, talent scouter: a pus ochii pe un junior roman si spune ca poate deveni o stea a tenisului

Ion Tiriac a pus ochii pe un tanar tenismen roman, despre care spune ca poate face performanta in circuitul ATP.

La varsta de 80 de ani, Ion Tiriac continua sa se intereseze in mod direct de viitorul tenisului masculin din Romania. Fostul tenismen a fost la Otopeni, unde a asistat la antrenamentul unui junior de mare perspectiva, Alexandru Coman.

In legatura cu tanarul sportiv, Ion Tiriac a avut numai cuvinte de lauda, usor necaracteristice lui, avand in vedere tonul pe care il utilizeaza atunci cand apreciaza evolutiile Simonei Halep.

Ion Tiriac: „Are un forehand nu de nota 10, ci de 12”

Sunt cuvintele spuse de Ion Tiriac despre Alexandru Coman, potrivit Deliei Alexandru, mama sportivului din Craiova. Delia Alexandru a mai relatat ca Ion Tiriac s-a declarat impresionat de tehnica foarte buna a tenismenului in varsta de 14 ani, spunand ca aceasta ar depasi nivelul categoriei U14.

Cine este Alexandru Coman?

Alexandru Coman a inceput sa joace tenis la varsta de patru ani si jumatate si, nu cu mult mai tarziu, a obtinut primele rezultate impresionante ale junioratului sau.

A castigat Campionatele Nationale de 10 ori, impunandu-se in toate categoriile de varsta la care a participat.

Mai mult decat atat, Alexandru Coman este campion european la tenis, categoria U14, in proba de dublu. La dublu, Coman a obtinut medalia de aur alaturi de Andrei Firaru, invingandu-i pe slovenii Matic Kriznik si Ziga Svec, scor 7-6(1), 6-2.

In cadrul acelorasi Campionate Europene desfasurate in Cehia a castigat medalia de bronz, in proba de simplu.

Alexandru Coman: „Visul meu este sa fiu numarul 1 mondial si sa intru in istorie. Sper ca pana la 25 de ani sa ajung numarul 1 mondial. Cel mai mult imi place Djokovic, pentru ca nu renunta, pentru ca da totul pe teren,” a declarat Coman pentru Agerpres.

Alexandru Coman performeaza satisfacator si in ceea ce priveste formarea sa educationala: la Evaluarea Nationala din acest an, Alex a obtinut nota 9.60 la romana si 9.45 la matematica.