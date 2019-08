US OPEN 2019 | 5 romance pe tabloul principal: Ana Bogdan a obtinut calificarea dupa trei victorii mari! Cu cine va juca in deschiderea turneului

Ana Bogdan s-a calificat pe tabloul principal de la US Open.

Campania de calificare a Anei Bogdan pe tabloul principal de la US Open s-a incheiat cu succes. In finala calificarilor, romanca, ocupanta a locului 147 in clasamentul WTA a dispus in doua seturi scurte de bulgaroaica Isabella Shinikova, scor 6-1, 6-3, in numai 54 de minute si s-a calificat intre cele mai bune 128 de jucatoare de la aceasta editie a Openului American.

Din nefericire, Gabriela Ruse n-a avut parte de acelasi deznodamant in finala calificarilor, sfarsind invinsa de catre chinezoaica Xinyu Wang, scor 6-1, 6-1.



3 victorii consecutive pentru Ana Bogdan, care se alatura Simonei Halep, Monicai Niculescu, Soranei Cirstea si Mihaelei Buzarnescu pe tabloul principal de simplu de la US Open 2019

Pentru a accede pe tabloul principal de simplu, Ana Bogdan a bifat trei victorii la rand in cursul acestei saptamani. Iar numele adversarelor nu au fost din cele mai usoare posibile.

• In turul 1, Ana Bogdan a invins-o pe experimentata si fosta castigatoare de slam la dublu, Bethanie Mattek-Sands, scor 7-5, 7-5.

• In turul al doilea, Ana Bogdan a trecut de Ellen Perez, scor 6-4, 7-6(6).

• In finala calificarilor, Ana Bogdan a avut cel mai scurt meci din cele 3 si, implicit, cele mai putine emotii, impunandu-se cu 6-1, 6-3.

Ana Bogdan va juca luni, in deschiderea turneului

Romania va avea astfel 5 reprezentante pe tabloul principal de simplu in competitia feminina de la US Open.

Prima dintre cele 5 care debuteaza la aceasta editie a Openului American va fi Ana Bogdan, care o va intalni pe britanica Harriet Dart, numarul 140 WTA, in primul meci programat pe terenul al 14-lea.

Partida dintre Ana Bogdan si Harriet Dart va incepe luni-seara, in jurul orei 18:10.

La fel ca Ana Bogdan, Harriet Dart a acces pe tabloul principal dupa trei victorii consecutive in calificari. Ea a trecut de Jamie Loeb, Hailey Baptist si de Xiyu Wang. Finala lui Dart a intrat in setul decisiv si a durat 2 ore si 40 de minute, factor care poate constitui un avantaj enorm pentru Ana Bogdan.

Ana Bogdan si Harriet Dart nu s-au mai intalnit in circuitul WTA pana acum.