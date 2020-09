"Nu are nevoie sa mearga la spital pentru atat! Ma descalificati?" | Novak Djokovic, declaratii INCREDIBILE facute pe teren inainte de momentul anului in tenis 

Novak Djokovic a fost descalificat la scorul de 5-6 in primul set al optimii de finala jucate in compania spaniolului Pablo Carreno Busta dupa ce a lovit cu mingea in cap o arbitra de linie.

Momentul a avut loc dupa ce 'Nole' a ratat trei mingi de set la 5-4, iar Pablo Carreno Busta a reusit sa faca break la scorul de 5-5, la finalul acelui game Djokovic lovind mingea care a lovit-o pe arbitra de linie in zona gatului, cauzandu-i dificultati respiratorii pret de cateva minute.

Pusi fata in fata cu situatia delicata, arbitrul de scaun si oficialii US Open s-au angajat in discutii lungi cu liderul mondial, timp in care campionul en-titre al Australian Open a facut cateva declaratii curioase.

"Nu are nevoie sa mearga la spital pentru atat. Veti alege o descalificare in aceasta situatie? E cariera mea, e turneu de mare slem, arena principala... daca s-ar fi ridicat imediat dupa finalul punctului... (n.r. Djokovic face aluzie la faptul ca arbitrii de linie adopta de regula o pozitie dreapta la finalul game-urilor, pentru a se odihni)", pare sa le fi comunicat Djokovic arbitrilor, informeaza Ben Rothenberg, jurnalist The New York Times.

Mai mult decat atat, sarbul a refuzat sa participe la conferinta de presa de dupa meci si va fi nevoit sa plateasca o amenda de 20.000 de dolari pentru aceasta absenta. In plus, Djokovic nu va primi niciun ban din cele 250.000 de dolari americani care i-ar fi fost acordate in mod normal pentru calificarea in optimile de finala.

"She doesn't have to go to the hospital for this." -Djokovic trying to downplay the effects of hitting the lineswoman, saying she wasn't seriously injured.

Djokovic continuining:

"You're going to choose a default in this situation? My career, grand slam, center stage"#USOpen