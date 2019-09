Djokovic a spus "STOP!" Numarul 1 ATP se opereaza pentru al doilea an la rand: ce problema de sanatate are sarbul

Novak Djokovic s-a retras in optimile de finala de la US Open din cauza unor dureri la umarul stang, dar aceasta pare sa nu fie singura veste rea in cazul liderului ATP.

Sarbul va fi nevoit sa sufere o a doua operatie in doi ani consecutivi.

Interventia va fi minora, iar pentru aceasta Djokovic se va deplasa in Elvetia. Anul trecut, Novak a mers in aceeasi tara pentru a trece printr-o operatie la cot.

Novak Djokovic, in pericol sa nu mai joace in acest an

Situatia fizica actuala a campionului de la Australian Open si Wimbledon il impiedica sa declare data exacta a revenirii in circuit. Initial, Djokovic spusese ca va participa la turneul de la Tokyo, insa acum prezenta sa in Asia sau chiar la Turneul Campionilor sunt puse sub semnul intrebarii.

In cazul in care nu il vom mai vedea pe Novak Djokovic jucand in acest an, sarbul va planui sa revina pentru Openul Australian 2020, competitie la care este campion in exercitiu si, totodata, cel mai de succes sportiv din istoria acestui Grand Slam, castigand la Melbourne de 7 ori intre anii 2008 si 2019.

Novak Djokovic este in continuare numarul 1 ATP, avand in acest moment un ecart de 640 de puncte fata de Rafael Nadal.