Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!”

„The Special One” s-a arătat contrariat de modul în care s-a votat la Balonul de Aur în privința lui Jude Bellingham, unul dintre favoriții săi.

Jose Mourinho, indignat de clasarea lui Jude Bellingham

Mijlocașul ofensiv englez al lui Real Madrid a fost ales de jurnaliști la gala de la Londra pe locul 11.