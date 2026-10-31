Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!”

Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!” La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jose Mourinho a participat la conferința de presă premergătoare meciului Racing Santander - Real Madrid de duminică, 1 noiembrie. 

TAGS:
Real MadridJose Mourinhola ligajude bellinghamBalonul de Aur
Din articol

„The Special One” s-a arătat contrariat de modul în care s-a votat la Balonul de Aur în privința lui Jude Bellingham, unul dintre favoriții săi. 

Jose Mourinho, indignat de clasarea lui Jude Bellingham

Mijlocașul ofensiv englez al lui Real Madrid a fost ales de jurnaliști la gala de la Londra pe locul 11.

Jose Mourinho

  • Jose mourinho
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Jose Mourinho și Cristi Chivu / Foto UEFA
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Jose Mourinho a spus că a rămas „gură cască” când a văzut cum a fost clasat Jude Bellingham.

Mourinho: „M-a lăsat gură cască” 

Ulterior, antrenorul portughez al „Los Blancos” le-a transmis ferm reporterilor că nu mai vrea să dezvolte subiectul. Mourinho nu și-a putut ascunde nemulțumirea. 

„La votul de la Balonul de Aur, a fost un lucru care m-a lăsat gură cască. O surpriză a fost Jude Bellingham. Locul 11, locul 11... fără comentarii, am terminat-o aici!”, a transmis Jose Mourinho, la conferința de presă.

Clasamentul pentru Balonul de Aur 2026

  • 1. Harry Kane
  • 2. Kylian Mbappe
  • 3. Lamine Yamal
  • 4. Rodri
  • 5. Lionel Messi
  • 6. Khvitcha Kvaratskhelia
  • 7. Ousmane Dembele
  • 8. Erling Haaland
  • 9. Michael Olise
  • 10. Fabian Ruiz
  • 11. Jude Bellingham
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