Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!”

Jose Mourinho a spus că a rămas „gură cască” când a văzut cum a fost clasat Jude Bellingham.
Mourinho: „M-a lăsat gură cască”
Ulterior, antrenorul portughez al „Los Blancos” le-a transmis ferm reporterilor că nu mai vrea să dezvolte subiectul. Mourinho nu și-a putut ascunde nemulțumirea.
„La votul de la Balonul de Aur, a fost un lucru care m-a lăsat gură cască. O surpriză a fost Jude Bellingham. Locul 11, locul 11... fără comentarii, am terminat-o aici!”, a transmis Jose Mourinho, la conferința de presă.
Clasamentul pentru Balonul de Aur 2026
- 1. Harry Kane
- 2. Kylian Mbappe
- 3. Lamine Yamal
- 4. Rodri
- 5. Lionel Messi
- 6. Khvitcha Kvaratskhelia
- 7. Ousmane Dembele
- 8. Erling Haaland
- 9. Michael Olise
- 10. Fabian Ruiz
- 11. Jude Bellingham