Acționarul de la Rapid sare în apărarea lui Andrei Șucu: „Am vorbit să i se dea șansa”

Acționarul de la Rapid sare în apărarea lui Andrei Șucu: „Am vorbit să i se dea șansa” Superliga
SPORT.RO
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Victor Angelescu a comentat situația lui Andrei Șucu.

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Rapid s-a impus în etapa a 14-a din SuperLiga, scor 2-0 în fața lui Csikszereda. Daniel Pancu a surprins pe toată lumea înainte de fluierul de start, când l-a trimis în premieră pe Andrei Șucu în teren din primul minut.

Victor Angelescu sare în apărarea lui Andrei Șucu

Totuși, visul frumos s-a încheiat prematur. Fiul lui Dan Șucu a fost înlocuit la pauza duelului, iar la final antrenorul a surprins la declarații, spunând că Andrei Șucu este nemulțumit de minutele primite la Rapid.

Acest subiect a fost abordat și de către Victor Angelescu. Acționarul Rapidului a transmis că era normal ca și Andrei Șucu să primească o șansă, ba chiar a discutat cu antrenorul pe această speță, în condițiile în care ceilalți tineri de la echipă au prins minute.

„Orice jucător de la Rapid îşi doreşte să intre, să prindă minute. Era singurul junior care nu jucase niciun meci titular, să intre, să joace 20-30 de minute. Pentru cineva care intră şi dă gol după un minut, cred că e normal, şi ceilalţi jucători under au primit şansa în Cupa României sau în alte meciuri. 

Am vorbit ca la un moment dat să-i dea şi lui şansa să joace titular. După meci ştie mai bine Pancu. Cât are, 46, 47 de minute în Liga 1? Are 17 ani. Era normal să i se dea o şansă şi lui. Toţi ceilalţi, Rareş Pop, Ungureanu, cam toţi au avut şansele lor, au demonstrat mai mult sau mai puţin. Era normal să i se acorde şi lui o şansă. E mai mult un subiect că e fiul patronului, vorbeam despre un jucător care a dat gol, era normal să i se dea o şansă", a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.

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Ce a declarat Daniel Pancu despre Andrei Șucu

La flash-interviul de după meciul cu Csikszereda, Daniel Pancu nu s-a ferit de cuvinte și a expus că Andrei Șucu este nemulțumit de situația sa. Tehnicianul susține că fiul patronului trebuie să o ia treptat, nefiind în prezent capabil să ducă un meci de SuperLiga.

„Rămân la vorbele mele, la impresia mea. Puteți să-mi luați declarația de după meciul cu FC Argeș. Are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă cum e Rapid, cu obiective. Se străduiește în continuu, dar nu. E o evoluție normală, cum mă așteptam. La un moment dat, în prima repriză, se sufocase. Lucruri normale, mă așteptam.

Din partea lui, da. O mare stare de nemulțumire. Nu poate să înțeleagă. Nici eu nu înțelegeam la aproape 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. Eu tot caut de vreo 3 etape să intre. I-am spus și părintelui - știți că nu e ușoară nici situația mea, e chiar foarte complicată din punctul ăsta de vedere - că nu fac decât să-l protejez.

Dacă are nevoie de minute, de a simți ce înseamnă fotbalul profesionist, trebuie să intre pe fond bun. Dacă jocul nu ne permite, dacă adversarul ne conduce sau situația e strânsă, prefer să nu joace un astfel de jucător, pentru că i-aș face mai mult rău.

Părinții? Și eu, dacă aș fi în locul lor, aș avea aceeași dorință. Dar nu, din partea lui a fost, nu înțelege niște lucruri. Nu are cum să-l ducă mintea la anii ăștia, nici pe mine nu mă ducea. Până nu le simți, nu ai cum. Simți că ești Mihai Viteazul și Superman la un loc, dar nu...”, a declarat Daniel Pancu.

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