Acționarul de la Rapid sare în apărarea lui Andrei Șucu: „Am vorbit să i se dea șansa”

Rapid s-a impus în etapa a 14-a din SuperLiga, scor 2-0 în fața lui Csikszereda. Daniel Pancu a surprins pe toată lumea înainte de fluierul de start, când l-a trimis în premieră pe Andrei Șucu în teren din primul minut.

Victor Angelescu sare în apărarea lui Andrei Șucu

Totuși, visul frumos s-a încheiat prematur. Fiul lui Dan Șucu a fost înlocuit la pauza duelului, iar la final antrenorul a surprins la declarații, spunând că Andrei Șucu este nemulțumit de minutele primite la Rapid.

Acest subiect a fost abordat și de către Victor Angelescu. Acționarul Rapidului a transmis că era normal ca și Andrei Șucu să primească o șansă, ba chiar a discutat cu antrenorul pe această speță, în condițiile în care ceilalți tineri de la echipă au prins minute.

„Orice jucător de la Rapid îşi doreşte să intre, să prindă minute. Era singurul junior care nu jucase niciun meci titular, să intre, să joace 20-30 de minute. Pentru cineva care intră şi dă gol după un minut, cred că e normal, şi ceilalţi jucători under au primit şansa în Cupa României sau în alte meciuri.

Am vorbit ca la un moment dat să-i dea şi lui şansa să joace titular. După meci ştie mai bine Pancu. Cât are, 46, 47 de minute în Liga 1? Are 17 ani. Era normal să i se dea o şansă şi lui. Toţi ceilalţi, Rareş Pop, Ungureanu, cam toţi au avut şansele lor, au demonstrat mai mult sau mai puţin. Era normal să i se acorde şi lui o şansă. E mai mult un subiect că e fiul patronului, vorbeam despre un jucător care a dat gol, era normal să i se dea o şansă", a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.