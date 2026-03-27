Novak Djokovic s-a retras de la Rolex Monte-Carlo Masters 2026, au anunțat vineri organizatorii turneului. Sârbul a câştigat competiţia de două ori.

Sportivul în vârstă de 38 de ani a renunţat la turneul de pe zgură, după ce s-a retras şi de la Miami Open din cauza unei accidentări la umărul drept.

Fostul număr 1 mondial are programată următoarea participare la un alt turneu ATP Masters 1000 pe zgură, Mutua Madrid Open. Meciurile de pe tabloul principal din capitala Spaniei se vor desfăşura în perioada 22 aprilie – 3 mai.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner şi Alexander Zverev, starurile de la Monte-Carlo

Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz, Jannik Sinner şi Alexander Zverev vor fi capetele de afiş ale ediţiei din 2026 a turneului Rolex Monte-Carlo Masters. Meciurile de pe tabloul principal la Monte-Carlo, unde Alcaraz este campionul en-titre, vor avea loc în perioada 5-12 aprilie.

Djokovic a jucat ultima oară la Indian Wells, în această lună, fiind învins de Jack Draper în optimile de finală.

Câştigătorul a 24 de titluri de Grand Slam a triumfat la Mastersul de la Monte-Carlo în 2013 şi 2015.

