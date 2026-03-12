Novak Djokovic a fost învins de Jack Draper, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri jucate la Indian Wells, în acest an.

Tenismenul britanic nu s-a lăsat intimidat de jocul impresionant prestat de sârb, la 38 de ani și 10 luni și a revenit de la 0-1 la seturi.

Novak Djokovic a câștigat punctul meciului și a sărbătorit ca după un titlu de mare șlem

După 2 ore și 37 de minute, Draper s-a impus, scor 4-6, 6-4, 7-6 (5), egalând situația meciurilor directe, care nu mai văzuse nicio întâlnire între cei doi, din 2021.

Jack Draper (14 ATP) a pierdut însă cel mai disputat punct al partidei, un schimb de mingi în care Novak Djokovic (3 ATP) a recuperat uluitor, după un lob excelent executat de britanic.

Ajutat și de banda fileului, jucătorul din Belgrad a ieșit câștigător în pasionantul schimb de mingi, după care a fost aplaudat, în picioare, de publicul californian.