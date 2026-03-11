Sârbul Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) și grecul Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 43 ATP) au sfârșit eliminați în optimile turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

În proba de dublu a turneului californian, Djokovic și Tsitsipas au fost depășiți cu dificultate de Arthur Rinderknech și Valentin Vacherot, scor 7-6 (4), 7-5.

În runda inaugurală, „Nole” și Stefanos trecuseră de Marcelo Arevalo și Mate Pavic, 6-3, 6-2.

Bifând această participare, Stefanos Tsitsipas a devenit primul tenismen care și-a trecut „în palmares” câte o prezență, într-un turneu de dublu, alături de Rafael Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic.

„Trebuie să îi prind pe toți,” a scris Tsitsipas, pe platforma X, comunicând că a făcut o ambiție din a juca alături de cei mari trei tenismeni ai Erei Open.

Tsitsipas a jucat cu Nadal și cu Federer, la Cupa Laver, în 2019, iar, șase ani și jumătate mai târziu, a reușit să își completeze „puzzle-ul” care îl pune într-un loc de cinste din acest punct de vedere, notează Bastien Fachan.