Cum s-au descurcat Djokovic și Tsitsipas împreună, în proba de dublu de la Indian Wells
Marcu Czentye
Novak Djokovic și Stefanos Tsitsipas, călătorie împreună în California.

Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas ATP Masters 1000 Indian Wells
Sârbul Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) și grecul Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 43 ATP) au sfârșit eliminați în optimile turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

În proba de dublu a turneului californian, Djokovic și Tsitsipas au fost depășiți cu dificultate de Arthur Rinderknech și Valentin Vacherot, scor 7-6 (4), 7-5.

Djokovic și Tsitsipas, eliminați în optimile turneului de la Indian Wells

În runda inaugurală, „Nole” și Stefanos trecuseră de Marcelo Arevalo și Mate Pavic, 6-3, 6-2.

Bifând această participare, Stefanos Tsitsipas a devenit primul tenismen care și-a trecut „în palmares” câte o prezență, într-un turneu de dublu, alături de Rafael Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic.

„Trebuie să îi prind pe toți,” a scris Tsitsipas, pe platforma X, comunicând că a făcut o ambiție din a juca alături de cei mari trei tenismeni ai Erei Open.

Tsitsipas a jucat cu Nadal și cu Federer, la Cupa Laver, în 2019, iar, șase ani și jumătate mai târziu, a reușit să își completeze „puzzle-ul” care îl pune într-un loc de cinste din acest punct de vedere, notează Bastien Fachan.

Victor Hănescu îl consideră pe Novak Djokovic mai bun decât Roger Federer și Rafael Nadal

„Djokovic e tare. Pe lângă zona de tenis, am văzut niște materiale cu el. Omul, la nivel de dezvoltare personală, mental, spiritual, e la un nivel de top. Nu cred că nici Federer, și nici Nadal nu au ajuns la acest nivel de maturitate mentală și de încredere personală.

Din ce vorbește și cum vorbește îți dai seama că, dincolo de aceste calități fizice excepționale, completează și cu o personalitate și o persoană foarte puternică. Combinația asta e ucigătoare,” spunea Victor Hănescu, în emisiunea prezentată de jurnalistul Andru Nenciu. 

Djokovic, cel mai longeviv număr unu ATP și cel mai mare campion din istoria tenisului masculin

Tot atunci, „Hăne” spunea că îl mai vede pe Djokovic număr unu mondial pentru o perioadă prelungită, deoarece îl consideră pregătit și foarte puternic din punct de vedere mental.

„Se concentrează. E acolo, e prezent, e tare,” a concluzionat Hănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Stefanos Tsitsipas

  • Stefanos tsitsipas ao 26 accidentare
×
