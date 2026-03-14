Este Alcaraz „programat" să devină cel mai bun din istoria tenisului? Lucrul care arată cât de departe e de Nadal și Djokovic

Marcu Czentye
Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe fostul campion de la Indian Wells, Cameron Norrie, în sferturile de finală ale ediției 2026.

Sunt două concluzii importante de evidențiat, după ce spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a reușit calificarea în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

După un 6-1, 7-6 (2) reușit împotriva norvegianului Casper Ruud, tenismenul iberic a urcat sus într-o ierarhie care măsoară cele mai bune începuturi de sezon, din 1990 încoace.

Carlos Alcaraz, în grafic să devină cel mai bun tenismen din istorie, dar nu are nicio garanție

Ajuns la cincisprezece victorii, în debutul stagiunii, Carlos Alcaraz a egalat performanțele atinse de Andre Agassi în 1995, respectiv de Novak Djokovic, în urmă cu trei ani, conform Bastien Fachan.

Dacă ar reuși să iasă campion în California, Carlos Alcaraz ar ocupa locul patru în acest clasament, fiind întrecut doar de Djokovic și Nadal.

Cele mai bune starturi de stagiune, în tenis, în ultimii 36 de ani

  • 41-0 - Djokovic (2011)
  • 26-0 - Djokovic (2020)
  • 20-0 - Nadal (2022)
  • 17-0 - Sampras (1997), Djokovic (2013), Federer (2018)
  • 16-0 - Federer (2006), Sinner (2024)
  • 15-0 - Agassi (1995), Djokovic (2023), Alcaraz (2026)

Alcaraz, mai slab decât Nadal și Djokovic în turneele ATP Masters 1000, până la această vârstă

Cu toate acestea, Carlos Alcaraz nu are nicio garanție că va fi ferit de accidentări grave, spre deosebire de Rafael Nadal sau Novak Djokovic, în drumul său de a corecta, constant, recorduri istorice în „sportul alb.”

Un aspect care l-ar putea descuraja pe tenismenul din Murcia - dar, cu siguranță, nu prea puternic, în contextul în care își domină cu aparentă lejeritate concurența - este că, până la 22 de ani și 312 zile, Alcaraz are mai puține sferturi de finală strânse în întrecerile ATP Masters 1000 decât au reușit, până la acea vârstă, Novak Djokovic și Rafael Nadal.

Tennismylife notează că Alcaraz a ajuns la al 19-lea sfert de finală în Mastersuri, până la vârsta de aproape 23 de ani, pe când Djokovic avea 22 de sferturi jucate, iar Nadal, 28.

Tabloul sferturilor de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells

  • Arthur Fils - Alexander Zverev
  • Learner Tien - Jannik Sinner
  • Jack Draper - Daniil Medvedev
  • Carlos Alcaraz - Cameron Norrie
