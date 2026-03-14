Sunt două concluzii importante de evidențiat, după ce spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a reușit calificarea în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells.

După un 6-1, 7-6 (2) reușit împotriva norvegianului Casper Ruud, tenismenul iberic a urcat sus într-o ierarhie care măsoară cele mai bune începuturi de sezon, din 1990 încoace.

Carlos Alcaraz, în grafic să devină cel mai bun tenismen din istorie, dar nu are nicio garanție

Ajuns la cincisprezece victorii, în debutul stagiunii, Carlos Alcaraz a egalat performanțele atinse de Andre Agassi în 1995, respectiv de Novak Djokovic, în urmă cu trei ani, conform Bastien Fachan.

Dacă ar reuși să iasă campion în California, Carlos Alcaraz ar ocupa locul patru în acest clasament, fiind întrecut doar de Djokovic și Nadal.

Cele mai bune starturi de stagiune, în tenis, în ultimii 36 de ani