Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, sârbul a explicat de ce, în ciuda respectului enorm, o amiciție reală cu spaniolul nu a fost niciodată o opțiune.



Ajuns la 39 de ani, Djokovic a oferit detalii din culisele uneia dintre cele mai intense rivalități din istoria sportului. Deși la început au existat câteva tentative de apropiere, competiția acerbă de pe teren și-a pus amprenta definitiv.



"Nadal e cu doar un an mai mare ca mine, suntem amândoi Gemeni. La început, am ieșit chiar și la cină împreună, de două ori. Dar chiar și cu el, prietenia este imposibilă", a spus Djokovic pentru Corriere Della Sera.



"Datorită lui am devenit cine sunt"



Sârbul a ținut să sublinieze că absența unei prietenii nu înseamnă lipsă de apreciere. Din contră, Djokovic consideră că Nadal și Federer au jucat un rol esențial în propria sa evoluție ca sportiv.



"Întotdeauna l-am respectat și l-am admirat enorm. Datorită lui și lui Federer, am crescut și am devenit cine sunt. Asta ne va uni pentru totdeauna; de aceea simt recunoștință față de ei. Nadal este o parte din viața mea, în ultimii cincisprezece ani l-am văzut mai mult pe el decât pe mama!", a continuat acesta, înainte de a clarifica natura relației: "Nu am fost niciodată prieteni. Între rivali nu este posibil, dar nu am fost niciodată dușmani".



În ceea ce-l privește pe Roger Federer, situația este similară. "Am avut mereu respect pentru Federer, a fost unul dintre cei mai mari din toate timpurile. A avut un impact extraordinar, dar nu am fost niciodată apropiat de el", a încheiat Nole.



Novak Djokovic este singurul membru al legendarului "Big Three" care încă activează la cel mai înalt nivel, continuând să fie o amenințare pentru orice adversar și să domine ierarhia tenisului mondial.

