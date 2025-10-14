LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 19:00, naționala de tineret a României joacă împotriva Ciprului în preliminariile EURO U-21.
Meciul se dispută pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.
Tricolorii revin astfel la meciurile din grupa de calificare, după amicalul disputat pe 10 octombrie, la Arad, în compania Serbiei, pierdut de băieții lui Costin Curelea cu 0-1.
În lotul de tineret a fost cooptat pentru meciul cu Cipru și Kevin Ciubotaru, care recent a debutat la naționala mare a lui Mircea Lucescu.
Clasamentul din grupa României
Lotul României U21 convocat de selecționerul Costin Curelea
Portari
Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);
Fundași
Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);
Mijlocași
Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);
Atacanți
Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).
Lotul Ciprului, cu doar doi stranieri
Portari: Panagiotis Kyriakou (AEK Limassol), Konstantinos Stylianou (Apollon Limassol), Gabriel Orelli (Watford);
Fundași: Konstantinos Giannakou (APOEL Nicosia), Nearchos Zinonos (Akritas Chlorakas), Georgios Viktoros (Nea Salamina Famagusta), Frixos Michaelides (MEAP Nisou), Konstantinos Panteli (Omonia Aradippou), Konstantinos Venizelou (PAEEK Kyrenia), David Djamas (Karmiotissa);
Mijlocași: Savvas Christodoulou (AEK Limassol), Andreas Athanasiou (Akritas Chlorakas), Konstantinos Pattichis (Omonia Maiou), Stylianos Vrontis (Al Fayha), Georgios Angelopoulos (Ethnikos), Konstantinos Evripidou (Omonia Aradippou), Panagiotis Andreou (Omonia Nicosia), Symeon Solomou (Paralimni);
Atacanți: Michael Theodosiou (Aris Limassol), Stavros Georgiou (Omonia Aradippou), Angelos Neophytou (Omonia Nicosia), Lysandros Papastylianou (PAOK), Dimitris Solomou (Paralimni).
Selecționer: Konstantinos Makridis