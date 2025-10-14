LIVE VIDEO România U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns în cantonament

Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO &icirc;n preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns &icirc;n cantonament Nationala U21
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala de tineret joacă la Cluj-Napoca al treilea meci din campania de calificare.

TAGS:
Romania U21Costin CureleaCipruEchipa Nationala de TineretKevin Ciubotaru
Din articol

LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 19:00, naționala de tineret a României joacă împotriva Ciprului în preliminariile EURO U-21.

Meciul se dispută pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Tricolorii revin astfel la meciurile din grupa de calificare, după amicalul disputat pe 10 octombrie, la Arad, în compania Serbiei, pierdut de băieții lui Costin Curelea cu 0-1.

În lotul de tineret a fost cooptat pentru meciul cu Cipru și Kevin Ciubotaru, care recent a debutat la naționala mare a lui Mircea Lucescu.

Clasamentul din grupa României

Lotul României U21 convocat de selecționerul Costin Curelea

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Lotul Ciprului, cu doar doi stranieri

Portari: Panagiotis Kyriakou (AEK Limassol), Konstantinos Stylianou (Apollon Limassol), Gabriel Orelli (Watford);

Fundași: Konstantinos Giannakou (APOEL Nicosia), Nearchos Zinonos (Akritas Chlorakas), Georgios Viktoros (Nea Salamina Famagusta), Frixos Michaelides (MEAP Nisou), Konstantinos Panteli (Omonia Aradippou), Konstantinos Venizelou (PAEEK Kyrenia), David Djamas (Karmiotissa);

Mijlocași: Savvas Christodoulou (AEK Limassol), Andreas Athanasiou (Akritas Chlorakas), Konstantinos Pattichis (Omonia Maiou), Stylianos Vrontis (Al Fayha), Georgios Angelopoulos (Ethnikos), Konstantinos Evripidou (Omonia Aradippou), Panagiotis Andreou (Omonia Nicosia), Symeon Solomou (Paralimni);

Atacanți: Michael Theodosiou (Aris Limassol), Stavros Georgiou (Omonia Aradippou), Angelos Neophytou (Omonia Nicosia), Lysandros Papastylianou (PAOK), Dimitris Solomou (Paralimni).

Selecționer: Konstantinos Makridis

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. &bdquo;Venea cu viteză&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
A băgat materiale! Un oficial FRF, impresionat de un tricolor : A făcut un meci complet
"A băgat materiale!" Un oficial FRF, impresionat de un "tricolor": "A făcut un meci complet"
Victorie mare pentru Jaqueline Cristian: a eliminat o campioană de Cupa BJK și a ajuns &icirc;n optimi la Osaka
Victorie mare pentru Jaqueline Cristian: a eliminat o campioană de Cupa BJK și a ajuns în optimi la Osaka
Nick Woltemade și restul lumii! Fenomenalul atacant a adus victoria Germaniei &icirc;n Irlanda de Nord
Nick Woltemade și restul lumii! Fenomenalul atacant a adus victoria Germaniei în Irlanda de Nord
Avertisment pentru Stanciu direct de la FRF: Mai &icirc;nt&acirc;i să se impună la Genoa! Banderola, &icirc;n aer
Avertisment pentru Stanciu direct de la FRF: "Mai întâi să se impună la Genoa!" Banderola, în aer
Kevin De Bruyne, dublă pentru naționala Belgiei, care răm&acirc;ne invincibilă și depășește 20 de goluri &icirc;n preliminarii!
Kevin De Bruyne, dublă pentru naționala Belgiei, care rămâne invincibilă și depășește 20 de goluri în preliminarii!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ungurii, uluiți de un internațional rom&acirc;n după victoria cu Austria: &rdquo;Briliant&rdquo;

Ungurii, uluiți de un internațional român după victoria cu Austria: ”Briliant”

Mircea Lucescu &icirc;și scoate pălăria &icirc;n fața unui tricolor: &Icirc;l felicit! Soția lui a avut o problemă &icirc;n ziua meciului, dar mi-a zis că poate

Mircea Lucescu își scoate pălăria în fața unui tricolor: "Îl felicit! Soția lui a avut o problemă în ziua meciului, dar mi-a zis că poate"

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: &rdquo;De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat&rdquo;

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: ”De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat”

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali: Nu-l mai dau afară! Iau 600.000 de euro

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali: "Nu-l mai dau afară! Iau 600.000 de euro"

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile &icirc;nainte să demisioneze de la CFR Cluj

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

Asta spune multe! Pe cine au desemnat austriecii cel mai slab și cel mai bun după eșecul contra Rom&acirc;niei

Asta spune multe! Pe cine au desemnat austriecii cel mai slab și cel mai bun după eșecul contra României



Recomandarile redactiei
A băgat materiale! Un oficial FRF, impresionat de un tricolor : A făcut un meci complet
"A băgat materiale!" Un oficial FRF, impresionat de un "tricolor": "A făcut un meci complet"
Avertisment pentru Stanciu direct de la FRF: Mai &icirc;nt&acirc;i să se impună la Genoa! Banderola, &icirc;n aer
Avertisment pentru Stanciu direct de la FRF: "Mai întâi să se impună la Genoa!" Banderola, în aer
Victorie mare pentru Jaqueline Cristian: a eliminat o campioană de Cupa BJK și a ajuns &icirc;n optimi la Osaka
Victorie mare pentru Jaqueline Cristian: a eliminat o campioană de Cupa BJK și a ajuns în optimi la Osaka
Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!
Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul în prag înaintea meciului de Mondial: "Vrem echitate!"
Novak Djokovic, mai sincer ca niciodată despre marea rivalitate cu Nadal: Prietenia &icirc;ntre noi este imposibilă
Novak Djokovic, mai sincer ca niciodată despre marea rivalitate cu Nadal: "Prietenia între noi este imposibilă"
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nia U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și c&acirc;nd se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit Rom&acirc;nia cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
Rom&acirc;nia va &icirc;ncheia probabil pe penultimul loc &icirc;n U20 Elite League, o competiție haotică, fără legătură cu UEFA!
România va încheia probabil pe penultimul loc în U20 Elite League, o competiție haotică, fără legătură cu UEFA!
Cum a reacționat Costin Curelea, după egalul cu Italia Este o minune!
Cum a reacționat Costin Curelea, după egalul cu Italia "Este o minune!"
Andrei Cordea, gata de revenirea &icirc;n Europa! Echipa care vrea să &icirc;l transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Jucătoarea din Constanța care a renunțat să mai reprezinte Rom&acirc;nia a c&acirc;știgat meciul zilei la Roland Garros. La un pas de performanța carierei &nbsp;
Jucătoarea din Constanța care a renunțat să mai reprezinte România a câștigat meciul zilei la Roland Garros. La un pas de performanța carierei  
CITESTE SI
Momentul &icirc;n care mama și fetița &icirc;n cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

stirileprotv Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!