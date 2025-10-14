VIDEO Kosovo, cu 5 jucători din Superligă, a dat lovitura cu Suedia chiar pe ”Ullevi” din Goteborg!

Kosovo, cu 5 jucători din Superligă, a dat lovitura cu Suedia chiar pe "Ullevi" din Goteborg! CM 2026
Victorie mare pentru kosovari în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Kosovo a câştigat cu 1-0 în Suedia, prin golul Fisnik Asllani (32), într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 jucat pe ”Ullevi” din Goteborg.

Mijlocaşul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a jucat din minutul 76 la oaspeţi, iar mijlocaşul Meriton Korenica (CFR Cluj) şi fundaşul Leard Sadriu (FC Argeş) au rămas pe banca de rezerve.

Atacantul Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti) a fost introdus pe gazon în minutul 90, în timp ce Ermal Krasniqi (ex-CFR Cluj, Rapid) a rămas și el doar pe bancă.

În celălalt meci din grupă, s-a înregistrat un rezultat de egalitate între Slovenia şi Elveţia, 0-0. Elvețienii încă nu au primit gol în aceste preliminarii!

Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Grupa B

Slovenia - Elveţia 0-0

Suedia - Kosovo 0-1

A marcat: Fisnik Asllani 32

Clasament

1 Elveţia 4 3 1 0 9-0 10p

2 Kosovo 4 2 1 1 3-4 7p

3 Slovenia 4 0 3 1 2-5 3p

4 Suedia 4 0 1 3 2-7 1p

