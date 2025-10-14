Kosovo a câştigat cu 1-0 în Suedia, prin golul Fisnik Asllani (32), într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 jucat pe ”Ullevi” din Goteborg.

Mijlocaşul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a jucat din minutul 76 la oaspeţi, iar mijlocaşul Meriton Korenica (CFR Cluj) şi fundaşul Leard Sadriu (FC Argeş) au rămas pe banca de rezerve.

Atacantul Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti) a fost introdus pe gazon în minutul 90, în timp ce Ermal Krasniqi (ex-CFR Cluj, Rapid) a rămas și el doar pe bancă.

În celălalt meci din grupă, s-a înregistrat un rezultat de egalitate între Slovenia şi Elveţia, 0-0. Elvețienii încă nu au primit gol în aceste preliminarii!

